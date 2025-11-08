Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius»
Μεταξύ άλλων, πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Χάρμπορ
Τη σκηνοθεσία του ψυχολογικού θρίλερ «Evil Genius», με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ και Emmy, Πατρίσια Αρκέτ και τον σταρ του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ, έχει αναλάβει η Κόρτνεϊ Κοξ.
Η ταινία εμπνέεται από την επιτυχημένη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος των Μπάρμπαρα Σρέντερ και Τρέι Μπορζιλιέρι και το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για WGA, Κόρτνει Μάιλς. Το έργο αφηγείται την αληθινή ιστορία του Brian Wells, ενός διανομέα πίτσας που το 2003 πέθανε αφού αναγκάστηκε να ληστέψει τράπεζα με μια βόμβα δεμένη στον λαιμό του, ένα από τα πιο παράξενα εγκλήματα που έχουν συμβεί ποτέ στην Πενσιλβάνια.
Το «Evil Genius» στοχεύει να αναδείξει τις πτυχές της εξαπάτησης, της απελπισίας και της λεπτής γραμμής που χωρίζει το θύμα από τον δράστη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague και η κόρη της Πατρίσια Αρκέτ, Harlow.
«Με έχει συνεπάρει το Evil Genius από την πρώτη στιγμή που είδα το ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Κόρτνεϊ Κοξ. «Είναι πιο αλλόκοτο και από τη μυθοπλασία. Κάποιες στιγμές είναι σκοτεινά αστείο και παράλληλα βαθιά συναισθηματικό. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, τη χειραγώγηση και τους ανθρώπους στο περιθώριο, που παρασύρονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους», είπε.
Η ηθοποιός που είναι διάσημη από τα «Friends», «Cougar Town» και «Scream», έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο, μικρού μήκους έργα, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο να σημειώνεται το 2012 με την ταινία «Talhotblond», η οποία επίσης βασιζόταν σε ντοκιμαντέρ της Σρέντερ. Τα γυρίσματα του «Evil Genius» βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Deadline.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
