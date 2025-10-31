Scream 7: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας τρόμου με τις Νιβ Κάμπελ και Κόρτνεϊ Κοξ

τρέιλερ του πολυαναμενόμενου « Scream 7 » έδωσαν στη δημοσιότητα η Paramount και η Spyglass Media Group,

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου του 2026, σηματοδοτώντας τρεις δεκαετίες από την πρεμιέρα του πρώτου «Scream», που καθόρισε το είδος του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου.



Ο Κέβιν Γουίλιαμσον, δημιουργός του πρωτότυπου «Scream», επιστρέφει όχι μόνο ως σεναριογράφος —μαζί με τον Γκάι Μπάσικ— αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise. Το σενάριο βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Γκάι Μπάσικ, του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 166 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στο καστ επιστρέφουν επίσης οι Κόρτνεϊ Κοξ και Ντέιβιντ Αρκέτ, μαζί με τους Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν και Μέισον Γκούντινγκ, ενώ προστίθενται νέα ονόματα όπως οι Μάθιου Λίλαρντ, Σκοτ Φόλεϊ, Άννα Κάμπ, Μαρκ Κονσουέλος, Ίθαν Έμπρι, Άσα Γκέρμαν, ΜακΚένα Γκρέις, Σελέστ Ο’Κόνορ, Σαμ Ρέχνερ, Μισέλ Ράντολφ και Τζίμι Τάτρο.