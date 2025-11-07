Η Βίκυ Βολιώτη πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, έγραψε
Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω, σημείωσε η ηθοποιός
Το πτυχίο της από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών παρέλαβε η Βίκυ Βολιώτη, τονίζοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για να εκπληρώσει κανείς τα όνειρά του.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της από την ορκωμοσία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όπως έγραψε η Βίκυ Βολιώτη, ακολούθησε τη συμβουλή που της είχε δώσει ο πατέρας πριν φύγει από τη ζωή, καθώς είχε μοιραστεί μαζί της την επιθυμία του να ολοκληρώσει τις σπουδές της.
«Ναι, είναι κάποιες μέρες που έχουν πολλή χαρά. Που σκέφτεσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή. Που επιβεβαιώνονται όλα τα κλισέ: ποτέ δεν είναι αργά, γερνάς όταν το αποφασίσεις κλπ. Σήμερα έγινε η ορκωμοσία και παρέλαβα το πτυχίο μου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω, μαθήτρια ακόμα στο σχολείο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.(Κι άλλο κλισέ)» έγραψε αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Και πρόσθεσε ότι στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα ήταν μαζί με την κόρη της, Άννα:«Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη στιγμή με συνόδευσε η κόρη μου, η Άννα. Όμως χωρίς τους συμφοιτητές μου, τη φοβερή αυτή ομάδα των φίλων και συμπορευτών τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Τους ευχαριστώ έναν έναν. Αλέξανδρε, Αλεξάνδρα, Δήμητρα, Δημήτρη Μικ., Δημήτρη, Αγγελική, Ιωάννα, Θάνο , Αθηνά, Αγγελική Πασπ., Γιάννη, Στέλιο, Κατερίνα, σας φιλώ όλους».
Η Βίκυ Βολιώτη ανάρτησε και ένα Instagram story από τη στιγμή που παρέλαβε το πτυχίο της στο αμφιθέατρο, παρουσία καθηγητών και συμφοιτητών της, γράφοντας «το πήρα το πτυχίο».
