Η πρώτη αντίδραση της ΕΛΑΣ στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ: Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις

Πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν «προκρατημένες θέσεις» για κανέναν – Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη