Η πρώτη αντίδραση της ΕΛΑΣ στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ: Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις
Η πρώτη αντίδραση της ΕΛΑΣ στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ: Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις
Πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν «προκρατημένες θέσεις» για κανέναν – Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
Διακριτικές αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιχειρεί να τηρήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της τελευταίας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της Κουμουνδούρου. Παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν διατηρεί πλέον οργανικούς δεσμούς με το άλλοτε κόμμα που τον ανέδειξε στην κορυφή της εγχώριας πολιτικής ζωής, εντούτοις το όνομά του κ. Τσίπρα επανερχόταν σαν επωδός τα τελευταία εικοσιτετράωρα ανάμεσα στις γραμμές των τοποθετήσεων των μελών του καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γεγονός που αποτυπώνει το πραγματικό επίδικο της απόφασης για πολιτική στήριξη από την Κουμουνδούρου προς το πρόσωπό του.
Ωστόσο, από τη λήψη μέχρι την υλοποίηση της σχετικής απόφασης μεσολαβούν πολλά βήματα και πρόσωπα αντίστοιχα, με την Αμαλίας να στέλνει τώρα, μέσω πηγών της, ένα πρώτο, αλλά και καθαρό συνάμα σήμα προς τους άλλοτε συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφοντας τα τρέχοντα δεδομένα. Ήδη, πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν με νόημα ότι “η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η Συμπαράταξή μας άλλωστε δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κου Μητσοτάκη”. Στην προοπτική αυτή, “στην δρυτική μας διακήρυξη μιλάμε για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές μας. Χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα” συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας πως η συμπαράταξη θα συμβεί “έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία. Μια ευρεία συμπαράταξη για να ξαναφέρουμε την ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας”.
Στην σκιά και της ανάρτησης του Γιώργου Σιακαντάρη, η οποία στην συνέχεια αποσύρθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, πηγές της Αμαλίας τονίζουν πως “οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες”, για να συμπληρώσουν ότι “η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς”.
“Δείχνοντας”, μάλιστα, εμμέσως προς την κατεύθυνση των επώνυμων στελεχών και κυρίως των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ''όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης” επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ενώ ξεκαθαρίζουν πως “τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα”. Στον αντίποδα, “αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν”, κατέληξαν.
Πάντως, ακόμη και στελέχη που έχουν εσωκομματικές αναφορές στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου δεν επιχειρούν να υπερβούν την πραγματικότητα της προσμονής που υπάρχει στους ψηφοφόρους του κόμματος για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Τις υψηλές προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να αντιληφθούν ακόμη περισσότερο πρώην σύντροφοί και εσωκομματικοί φίλοι του το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός όχι μόνο θα ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του μέσω δράσεων, όπως η περιοδεία που προετοιμάζει στη Β΄ Πειραιώς την επόμενη Δευτέρα (πιθανά στην Νίκαια), αλλά και με την πύκνωση των δημόσιων τοποθετήσεών του, καθώς ο ίδιος φαίνεται να επιθυμεί -μέσα από τη συχνότητα των παρεμβάσεών του- να τονώσει το προσωπικό πολιτικό του προφίλ, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πολιτική του δυναμική, με στόχο μια αυξανόμενη δημοσκοπική καταγραφή έναντι του Πρωθυπουργού.
Ωστόσο, από τη λήψη μέχρι την υλοποίηση της σχετικής απόφασης μεσολαβούν πολλά βήματα και πρόσωπα αντίστοιχα, με την Αμαλίας να στέλνει τώρα, μέσω πηγών της, ένα πρώτο, αλλά και καθαρό συνάμα σήμα προς τους άλλοτε συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφοντας τα τρέχοντα δεδομένα. Ήδη, πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν με νόημα ότι “η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η Συμπαράταξή μας άλλωστε δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κου Μητσοτάκη”. Στην προοπτική αυτή, “στην δρυτική μας διακήρυξη μιλάμε για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές μας. Χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα” συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας πως η συμπαράταξη θα συμβεί “έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία. Μια ευρεία συμπαράταξη για να ξαναφέρουμε την ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας”.
Στην σκιά και της ανάρτησης του Γιώργου Σιακαντάρη, η οποία στην συνέχεια αποσύρθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, πηγές της Αμαλίας τονίζουν πως “οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες”, για να συμπληρώσουν ότι “η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς”.
“Δείχνοντας”, μάλιστα, εμμέσως προς την κατεύθυνση των επώνυμων στελεχών και κυρίως των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ''όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης” επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ενώ ξεκαθαρίζουν πως “τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα”. Στον αντίποδα, “αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν”, κατέληξαν.
Αδειανό πουκάμισοΤην ίδια ώρα, όμως, η “ολική επαναφορά” του Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο του πολιτικού παιχνιδιού, έχει προκαλέσει κύμα μαζικών αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου, σε βαθμό που να αδειάζουν μέρα με την μέρα οι κατά τόπους οργανώσεις του κόμματος ανά την Ελλάδα, για να μεταπηδήσουν στην ΕΛ.Α.Σ.
Πάντως, ακόμη και στελέχη που έχουν εσωκομματικές αναφορές στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου δεν επιχειρούν να υπερβούν την πραγματικότητα της προσμονής που υπάρχει στους ψηφοφόρους του κόμματος για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Τις υψηλές προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να αντιληφθούν ακόμη περισσότερο πρώην σύντροφοί και εσωκομματικοί φίλοι του το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός όχι μόνο θα ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του μέσω δράσεων, όπως η περιοδεία που προετοιμάζει στη Β΄ Πειραιώς την επόμενη Δευτέρα (πιθανά στην Νίκαια), αλλά και με την πύκνωση των δημόσιων τοποθετήσεών του, καθώς ο ίδιος φαίνεται να επιθυμεί -μέσα από τη συχνότητα των παρεμβάσεών του- να τονώσει το προσωπικό πολιτικό του προφίλ, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πολιτική του δυναμική, με στόχο μια αυξανόμενη δημοσκοπική καταγραφή έναντι του Πρωθυπουργού.
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