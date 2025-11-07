Αλέκα Κανελλίδου μετά τη δήλωση του Νίκου Καρβέλα για το έντεχνο τραγούδι: Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός
Ο συνθέτης είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων»
Την πρόσφατη δήλωση του Νίκου Καρβέλα ότι το «το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων» σχολίασε η Αλέκα Κανελλίδου, τονίζοντας πως ένας καλλιτέχνης που δεν έχει τα προσόντα δεν μπορεί να διακριθεί στον χώρο της μουσικής.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο συνθέτης μίλησε για το πώς έχει εξελιχθεί σήμερα το έντεχνο τραγούδι, έκρινε το συγκεκριμένο είδος της μουσικής και υποστήριξε ότι πρόκειται για το «τραγούδι των ατάλαντων».
Η Αλέκα Κανελλίδου αναφέρθηκε στη θέση του Νίκου Καρβέλα, σχολιάζοντας στην κάμερα του «Breakfast@Star» πως κατά τη γνώμη της ένας ατάλαντος καλλιτέχνης δεν μπορεί να καταξιωθεί, «να γίνει μεγάλος και τρανός» όπως είπε, καταρρίπτοντας έτσι την τοποθέτηση του συνθέτη. Παράλληλα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι υπάρχουν «καλοί και κακοί επαγγελματίες».
«Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός σε αυτή τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι, τίποτα άλλο πέρα από αυτό» είπε η Αλέκα Κανελλίδου.
Την άποψή του για την έντεχνη μουσική διατύπωσε ο Νίκος Καρβέλας, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο είδος «το τραγούδι των ατάλαντων και των δυσκοίλιων». Ο συνθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία και τη σημερινή μορφή του έντεχνου τραγουδιού, το οποίο, όπως είπε, θεωρεί ένδειξη παρακμής του ελληνικού τραγουδιού.
Ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι το έντεχνο έχει αντικαταστήσει «το ωραίο ελληνικό τραγούδι», τονίζοντας πως αποτελεί «τραγούδι των ατάλαντων». Όπως είπε: «Η εντεχνίλα άρχισε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο ελληνικό τραγούδι και έγινε έντεχνο, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων. Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας. Προσπαθούν να βρουν δύσκολα λόγια, δύσκολες αρμονίες για να μιμηθούν τον Χατζιδάκη — είναι δακρύβρεχτα σενάρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κουλτούρας».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τότε οι συνθέτες ήταν ελληνοπρεπείς, με προσωπικότητα και με ταλέντο, ελληνοπρεπέστατο. Από το 1990 και μετά, που τελείωσε αυτή η γενιά συνθετών, ήρθε το χάος των έντεχνων, ανθρώπων που δεν μπορώ να κρίνω. Αν το κάνω, πιάνεσαι κορόιδο. Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι οχετός».
