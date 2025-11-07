Χρύσα Ρώπα: Δεν αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, έκανα πέντε σειρές για τις οποίες δεν τρελαίνομαι
Χρύσα Ρώπα: Δεν αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, έκανα πέντε σειρές για τις οποίες δεν τρελαίνομαι
Στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω, πρόσθεσε
Για την πορεία της στην υποκριτική, τη σχέση της με την τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και για τη στάση της απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις μίλησε η Χρύσα Ρώπα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ποτέ δεν ήταν άνθρωπος της τηλεόρασης, ενώ αν έπρεπε να διαλέξει, θα προτιμούσε το θέατρο. Σημείωσε μάλιστα, πως καμία από τις σειρές που συμμετείχε, δεν την έκανε να ενθουσιαστεί.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», η ηθοποιός αρχικά, παραδέχτηκε ότι η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ η μεγάλη της αγάπη. «Από αυτά που ακούω έχει αλλάξει η τηλεόραση. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν την αγάπησα ποτέ, σαν σίριαλ ας πούμε. Έκανα πέντε σειρές, οι οποίες δεν είναι… δεν τρελαίνομαι, αλλά για το θέατρο το πονώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως, παρότι αγαπά τις δουλειές που έχει κάνει στη μικρή οθόνη, η σχέση της με το θέατρο παραμένει δυνατότερη. «Δεν τα έχω απαρνηθεί, τα αγάπησα πολύ. Τα ακούω τα καλά σχόλια για τα σίριαλ. Στις Βαρβαρότητες ας πούμε δεν πέταξα και το… Μετά στην Οικογένεια Βλάπτει και στο Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; έκοβα φλέβα. Δεν πίστευα τα κείμενα που διάβαζα. Αλλά στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω», τόνισε.
Αναφερόμενη στο γεγονός ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ σε ερωτική σκηνή, η Χρύσα Ρώπα σχολίασε: «Δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν το απέφυγα, αλλά ποιος θα μου πρότεινε εμένα να κάνω ερωτική σκηνή; Θα μπορούσε να με πάρει ο Κοκκινόπουλος».
Όσο για το θέμα των αισθητικών επεμβάσεων, η ηθοποιός δήλωσε πως είναι υπέρ του μπότοξ, αλλά όχι των πλαστικών επεμβάσεων. «Δεν θα έκανα πλαστική γιατί μου αρέσει να το δω να κρέμεται. Ο νόμος του Νεύτωνα λέει για την πτώση! Εγώ είμαι υπέρ του μπότοξ, είναι λίγο ακριβούτσικο βέβαια, έχω κοιτάξει τις τιμές. Αν δεν ενοχλεί αυτόν που το κάνει, γιατί να μην το κάνει; Εγώ δεν θέλω. Θέλω να είμαι εγώ. Δεν θέλω να είμαι μια άλλη, γιατί μπορεί να αποτύχει και αυτό», είπε.
Κλείνοντας, μίλησε και για τη φροντίδα του εαυτού της στην καθημερινότητά της. «Κάνω μπάνιο κάθε μέρα, πάω στο κομμωτήριο, βάφω τα νύχια μου. Δεν γυμνάζομαι αλλά περπατώ. Παλιά έκανα χορό, γυμναζόμουν», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
