Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Μυστήριο με τον πυροβολισμό 36χρονου στο Αγρίνιο: Το θύμα αλλάζει τις καταθέσεις του για το σημείο της επίθεσης
Μυστήριο με τον πυροβολισμό 36χρονου στο Αγρίνιο: Το θύμα αλλάζει τις καταθέσεις του για το σημείο της επίθεσης
Ο 36χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να εντοπίσουν τον δράστη
Περιστατικό με πυροβολισμό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, μετά τον τραυματισμό ενός 36χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε πυρά από κυνηγετική καραμπίνα.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση σκαγιών από το σώμα του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ο 36χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να εντοπίσουν το άτομο που πυροβόλησε.
Αρχικά, ο τραυματίας φέρεται να ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση σε χωριό της Μακρυνείας. Στη συνέχεια, όμως, φέρεται να διαφοροποίησε όσα είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά, στο Αγρίνιο.
Η αλλαγή αυτή βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για σύγχυση λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 36χρονος ή αν πίσω από τις διαφορετικές αναφορές υπάρχει κάτι που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του δράστη παραμένουν άγνωστα. Άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς δεν έχουν προκύψει σαφείς πληροφορίες που να εξηγούν τι προηγήθηκε του πυροβολισμού.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια να διαπιστωθεί αν ο 36χρονος γνώριζε το άτομο που τον πυροβόλησε, αν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή αν το περιστατικό συνδέεται με προσωπικές διαφορές.
Η βολή φέρεται να ήταν πισώπλατη, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν τη θέση του τραυματία, την απόσταση από την οποία έγινε ο πυροβολισμός και το σημείο όπου μπορεί να βρισκόταν ο δράστης.
Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει στοιχεία από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Μακρυνείας, σε μια προσπάθεια να βρει την άκρη ενός επεισοδίου που, μέχρι στιγμής, αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση σκαγιών από το σώμα του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ο 36χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να εντοπίσουν το άτομο που πυροβόλησε.
Αρχικά, ο τραυματίας φέρεται να ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση σε χωριό της Μακρυνείας. Στη συνέχεια, όμως, φέρεται να διαφοροποίησε όσα είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά, στο Αγρίνιο.
Η αλλαγή αυτή βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για σύγχυση λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 36χρονος ή αν πίσω από τις διαφορετικές αναφορές υπάρχει κάτι που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του δράστη παραμένουν άγνωστα. Άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς δεν έχουν προκύψει σαφείς πληροφορίες που να εξηγούν τι προηγήθηκε του πυροβολισμού.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια να διαπιστωθεί αν ο 36χρονος γνώριζε το άτομο που τον πυροβόλησε, αν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή αν το περιστατικό συνδέεται με προσωπικές διαφορές.
Η βολή φέρεται να ήταν πισώπλατη, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν τη θέση του τραυματία, την απόσταση από την οποία έγινε ο πυροβολισμός και το σημείο όπου μπορεί να βρισκόταν ο δράστης.
Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει στοιχεία από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Μακρυνείας, σε μια προσπάθεια να βρει την άκρη ενός επεισοδίου που, μέχρι στιγμής, αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα