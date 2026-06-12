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Κύπρος: Φίδια τρόμαξαν τους λουόμενους στην παραλία του Πρωταρά, δείτε βίντεο
Κύπρος: Φίδια τρόμαξαν τους λουόμενους στην παραλία του Πρωταρά, δείτε βίντεο
Πρόκειται για περιοχή η οποία δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία, καθώς δεν διαθέτει ξαπλώστρες, ομπρέλες ή άλλες οργανωμένες παραλιακές υποδομές
Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία μαύρων φιδιών σε μικρή παραλία του Πρωταρά στην Κύπρο με τους λουόμενους να απομακρύνονται από τα βραχώδη σημεία της ακτής.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό προκάλεσε την εντύπωση των λουόμενων της παραλίας.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για περιοχή η οποία δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία, καθώς δεν διαθέτει ξαπλώστρες, ομπρέλες ή άλλες οργανωμένες παραλιακές υποδομές.
Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό προκάλεσε την εντύπωση των λουόμενων της παραλίας.
@_constantinadem_
Μια Πέμπτη στον Πρωταρά 🌊#summer #protaras #cyprustiktok #snake #beaches♬ original sound - Constantina Demetriou
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για περιοχή η οποία δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία, καθώς δεν διαθέτει ξαπλώστρες, ομπρέλες ή άλλες οργανωμένες παραλιακές υποδομές.
Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.
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