Κύπρος: Φίδια τρόμαξαν τους λουόμενους στην παραλία του Πρωταρά, δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσίασε μικρή παραλία τουστην Κύπρο με τους λουόμενους να απομακρύνονται από τα βραχώδη σημεία της ακτής.Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τπροκάλεσε την εντύπωση των λουόμενων της παραλίας.Να σημειωθεί ότι πρόκειται για περιοχή η οποία δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία, καθώςομπρέλες ή άλλες οργανωμένες παραλιακές υποδομές.Το φίδι που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο γνωστός στην Κύπρο «περβολάρης» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και, κατά κανόνα, ακίνδυνο για τον άνθρωπο.