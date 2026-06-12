EasyInfluencer.travel: To νέο εργαλείο προβολής των ελληνικών ξενοδοχείων στο οποίο επενδύει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου
EasyInfluencer.travel: To νέο εργαλείο προβολής των ελληνικών ξενοδοχείων στο οποίο επενδύει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου
Η ΕasyInfluencer.travel συνδέει ελληνικά ξενοδοχεία και καταλύματα με creators από όλο τον κόσμο και επιδιώκει να αναπτύξει την εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς
Ένα νέο εγχείρημα με αφετηρία την Ελλάδα και διεθνή προσανατολισμό κάνει την επίσημη εμφάνισή του στον χώρο του τουρισμού. Η EasyInfluencer.travel, μέλος της easy family of brands, είναι μία νέα πλατφόρμα που φέρνει σε άμεση επαφή χωρίς μεσάζοντες ξενοδοχεία και καταλύματα με επιλεγμένους creators από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες προβολής για την ελληνική φιλοξενία.
Σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν προορισμούς και καταλύματα μέσα από το Instagram, το TikTok και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt, η EasyInfluencer.travel φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο εξωστρέφειας για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία και βίλες να φιλοξενούν creators που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν έναν προορισμό, δημιουργώντας αυθεντικό περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται στα κοινωνικά τους δίκτυα και παραμένει διαθέσιμο στο διαδίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η ΕasyInfluencer.travel εστιάζει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της διεθνούς προβολής των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easy family of brands και επενδυτής στην πλατφόρμα EasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας. Η ΕasyInfluencer.travel δίνει σε ξενοδοχεία κάθε μεγέθους, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νέες μορφές προβολής που επηρεάζουν πλέον τις ταξιδιωτικές αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η προσπάθεια ξεκινά από την Ελλάδα ως μέλος της easy family of brands.»
Ο Γιώργος Καραβοκύρης, Founder & CEO της ΕasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Η μάχη για την προσοχή του ταξιδιώτη δεν δίνεται πλέον μόνο στις μηχανές κρατήσεων. Δίνεται καθημερινά στα social media και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt. Στόχος μας είναι κάθε ελληνικό ξενοδοχείο και κατάλυμα, ανεξαρτήτως μεγέθους, να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.»
Σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν προορισμούς και καταλύματα μέσα από το Instagram, το TikTok και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt, η EasyInfluencer.travel φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο εξωστρέφειας για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία και βίλες να φιλοξενούν creators που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν έναν προορισμό, δημιουργώντας αυθεντικό περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται στα κοινωνικά τους δίκτυα και παραμένει διαθέσιμο στο διαδίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η ΕasyInfluencer.travel εστιάζει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και της διεθνούς προβολής των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easy family of brands και επενδυτής στην πλατφόρμα EasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας. Η ΕasyInfluencer.travel δίνει σε ξενοδοχεία κάθε μεγέθους, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νέες μορφές προβολής που επηρεάζουν πλέον τις ταξιδιωτικές αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η προσπάθεια ξεκινά από την Ελλάδα ως μέλος της easy family of brands.»
Ο Γιώργος Καραβοκύρης, Founder & CEO της ΕasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Η μάχη για την προσοχή του ταξιδιώτη δεν δίνεται πλέον μόνο στις μηχανές κρατήσεων. Δίνεται καθημερινά στα social media και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt. Στόχος μας είναι κάθε ελληνικό ξενοδοχείο και κατάλυμα, ανεξαρτήτως μεγέθους, να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.»
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Τι είναι το EasyInfluencer.travelΗ EasyInfluencer.travel είναι μία πλατφόρμα αντιστοίχισης (matching platform) που συνδέει ξενοδοχεία και βίλες με επιλεγμένους και πιστοποιημένους διεθνείς δημιουργούς περιεχομένου (content creators). Ιδρύθηκε ως ΙΚΕ στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα και αποτελεί μέλος της easy family of brands. Συνιδρυτές της είναι ο Γιώργος Καραβοκύρης και ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου. Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης (AI) της πλατφόρμας υποστηρίζεται από τη Renfluence, ελληνική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων δημιουργών περιεχομένου (creator analytics), η οποία δραστηριοποιείται από το 2019 και συνεργάζεται με κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Renfluence είναι επίσης νικήτρια των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation 2025, κατακτώντας το πρώτο βραβείο ύψους 150.000 ευρώ.
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