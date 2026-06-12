EasyInfluencer.travel: To νέο εργαλείο προβολής των ελληνικών ξενοδοχείων στο οποίο επενδύει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

Η ΕasyInfluencer.travel συνδέει ελληνικά ξενοδοχεία και καταλύματα με creators από όλο τον κόσμο και επιδιώκει να αναπτύξει την εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς