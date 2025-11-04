Απόστολος Γκλέτσος: Δεν ήμουν ποτέ οξύθυμος, αλλά είδα ότι πουλάει
Είπα «ρε παιδιά αφού το θέλετε, αφού ανεβαίνει ο λογαριασμός στην τράπεζα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα σας το πουλήσω», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τη διαδρομή του, τα λάθη του και τη «δημόσια περσόνα» που δημιούργησε συνειδητά, όπως αποκάλυψε, για να επιβιώσει στον χώρο μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο ηθοποιός και πολιτικός περιέγραψε τα χρόνια της μεγάλης του επιτυχίας, την απότομη δημοσιότητα που γνώρισε, αλλά και την περίοδο που όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, είχε «καβαλήσει το καλάμι».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ’Χουμε», ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι δεν ήταν ποτέ οξύθυμος, όμως υιοθέτησε αυτή την προσωπικότητα, αφού είδε ότι «πουλάει». «Γνωρίζετε λίγα πράγματα για εμένα, ένα 3%, γιατί δεν χρειαζόταν. Η δημοσιότητα για εμένα δεν ήταν αυτοσκοπός, ήταν ένα εργαλείο για να πετύχω κάποια πράγματα συμπιέζοντας τον χρόνο», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε πως η «έντονη» εικόνα του ήταν περισσότερο προϊόν ανάγκης παρά αυθεντική συμπεριφορά. «Δεν ήμουν ποτέ οξύθυμος, αλλά είδα ότι πουλάει, ειδικά τη στιγμή που βγήκα, το ρουφούσαν σαν σπιτική λεμονάδα. Και είπα "ρε παιδιά αφού το θέλετε, αφού ανεβαίνει ο λογαριασμός στην τράπεζα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα σας το πουλήσω"», δήλωσε.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε ακόμη, την εποχή που γνώρισε την απόλυτη δημοσιότητα και όπως είπε, «κοιμόταν και έπαιζε η μούρη του στην τηλεόραση». Συγκεκριμένα, περιέγραψε το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος νέος να παρασυρθεί από τη δόξα και τον θαυμασμό. «Κοιμάμαι, παίζει η μούρη μου στην τηλεόραση για 45 λεπτά, ξυπνάω και με αποθεώνει το σύμπαν. Τρελαίνομαι, είμαι 21 ετών. Όλο αυτό το κακό συνονθύλευμα έβγαλε συμπεριφορές που πραγματικά ήταν ολέθριες. Η οικογένειά μου και οι φίλοι με μάζεψαν», τόνισε.
Τέλος, ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε ότι χρειάστηκε χρόνια για να ισορροπήσει και να επανέλθει, παραδεχόμενος πως πλήρωσε το τίμημα της επιτυχίας. «Τώρα μου αρέσει όπως έχω γίνει, αλλά το πάλεψα πολύ, έφαγα τα μούτρα μου. Όλα έχουν ένα αντίτιμο», είπε κλείνοντας.
