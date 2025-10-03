Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω ερωτευτεί στα 60 μου, ζήλεψα και διεκδίκησα»
Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω ερωτευτεί στα 60 μου, ζήλεψα και διεκδίκησα»
Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα, πρόσθεσε
Τον έρωτα που νιώθει για τη σύντροφό του εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, εξηγώντας πως ένιωσε το συναίσθημα αυτό στα 60 του, ενώ αναφέρθηκε στην επανασύνδεσή τους. Όπως είπε, μάλιστα, ζήλεψε και διεκδίκησε την αγαπημένη του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.
Θέλοντας να εκφράσει τα όσα νιώθει, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»: «Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ζητήσω συγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, αρκετά νεότεροι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα έναν 60ρη, με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα "τι λέει ο παππούς; Δεν ντρέπεται λίγο;". Να ζητήσω συγνώμη και να πω ότι η ζωή είναι μπροστά παιδιά. Μην ντρέπεστε και μην τσατίζεστε, ναι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας και αυτό το συναίσθημα».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική του προσωπική εμπειρία, εξηγώντας πως είναι ερωτευμένος, ενώ σημείωσε πως η ζήλια ήταν αυτή που τον έκανε να διεκδικήσει ξανά τη σύντροφό του. «Τώρα έχω ερωτευτεί στα 60 μου είναι αλήθεια. Για την επανασύνδεση μας με τη σύντροφο μου ίσως λειτούργησε και λίγο και η ζήλεια. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Ζήλεψα και διεκδίκησα. Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα», είπε.
