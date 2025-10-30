Ο Κουέντιν Ταραντίνο αναλαμβάνει τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία μετά από 30 χρόνια
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «Only What We Carry»
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία «Only What We Carry». Πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο ρόλο του στον κινηματογράφο από το «From Dusk Til Dawn» που κυκλοφόρησε το 1996.
Το δράμα του Τζέιμι Άνταμς, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, τοποθετείται στη Γαλλία και περιγράφεται ως «ένας στοχασμός στην αγάπη, την απώλεια και το ήρεμο θάρρος που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά».
Οι συμπρωταγωνιστές του «Star Trek», Σάιμον Πεγκ και Σοφία Μπουτέλα, θα βρεθούν στο πλευρό του Ταραντίνο, μαζί με τους Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν. Η τραγουδίστρια Λίζι ΜακΆλπαϊν θα κάνει επίσης το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.
Ο Πεγκ γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες Mission: Impossible, πρόκειται να υποδυθεί τον Τζούλιαν Τζονς «έναν άλλοτε αξιοθαύμαστο καθηγητή η πρώην μαθήτρια του οποίου επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της». Ο Ταραντίνο θα υποδυθεί τον Τζον Πέρσι, παλιό φίλο του Τζούλιαν, «η ξαφνική άφιξη του οποίου αναδεικνύει θαμμένες αλήθειες».
Ο Ταραντίνο έχει εμφανιστεί πολλές φορές μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, είχε ρόλους στις δύο πρώτες του ταινίες, «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» και πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χάρβεϊ Καϊτέλ στο «From Dusk Till Dawn» (1996).
Έχει κάνει επίσης μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του, δάνεισε τη φωνή του σε έναν offscreen σκηνοθέτη στα φιλμ «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood» ενώ στις «Inglorious Basterds» και «Django Unchained» υποδύεται ρόλους οι οποίοι βρίσκουν βίαιο τέλος στην οθόνη. Ήταν επίσης αφηγητής της τηλεοπτικής σειράς του 2022 «Super Pumped».
Quentin Tarantino will star alongside Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg and Sofia Boutella in Jamie Adams' next film 'Only What We Carry.'— Variety (@Variety) October 27, 2025
The film marks Tarantino's first on-screen acting role since 1996's "From Dusk Till Dawn."https://t.co/G2qraDCi3M pic.twitter.com/4ZnEk8pxXK
