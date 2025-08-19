Τι απαντά ο Ταραντίνο στο ερώτημα «ποια είναι η καλύτερη ταινία του»
Τι απαντά ο Ταραντίνο στο ερώτημα «ποια είναι η καλύτερη ταινία του»
Αν και φυσικά πρόκειται για θέμα γούστου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του ίδιου του σκηνοθέτη
Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται αρκετά συχνά σε συζητήσεις μεταξύ σινεφίλ είναι ποια από όλες τις υπέροχες ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι η καλύτερη.
Αν και φυσικά πρόκειται για θέμα γούστου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος απάντησε πρόσφατα στο ερώτημα, αποκαλύπτοντας επιπλέον ποιο φιλμ αγαπά ο ίδιος περισσότερο και ποιο θεωρεί ότι «γεννήθηκε για να γυρίσει».
Μιλώντας στο podcast The Church of Tarantino, ο 62χρονος δημιουργός δήλωσε ότι το πολεμικό δράμα του 2009 «Άδωξοι Μπάσταρδη» είναι η καλύτερη από τις εννέα ταινίες του, ενώ η ταινία του 2019 «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» είναι η αγαπημένη του.
«Ωστόσο πιστεύω ότι το "Kill Bill" είναι η απόλυτη ταινία του Κουέντιν, κάνενας άλλος δεν θα μπορούσε να την έχει γυρίσει», πρόσθεσε αναφερόμενος στη διμερή σειρά ταινιών δράσης με πολεμικές τέχνες και πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν. «Κάθε στοιχείο της είναι σαν να έχει αποσπαστεί βίαια, με πλοκάμια και αιματηρούς ιστούς, από τη φαντασία μου, το id μου (αναφορά στο «Εκείνο» της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Φρόιντ) τις αγάπες μου, τα πάθη μου και τις εμμονές μου».
«Θεωρώ λοιπόν ότι το "Kill Bill" είναι η ταινία που γεννήθηκα για να κάνω, το "Άδωξοι Μπάσταρδη" το αριστούργημά μου, αλλά το "Κάποτε στο… Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου», κατέληξε.
Αναφορικά με τα σενάρια των ταινιών του, ο Ταραντίνο - που έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνοθεσία με το Reservoir Dogs το 1992 - χαρακτήρισε ξανά ως το καλύτερο εκείνο της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη» με τους «Μισητούς Οκτώ» και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» να ακολουθούν στη 2η και 3 θέση.
Αν και φυσικά πρόκειται για θέμα γούστου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος απάντησε πρόσφατα στο ερώτημα, αποκαλύπτοντας επιπλέον ποιο φιλμ αγαπά ο ίδιος περισσότερο και ποιο θεωρεί ότι «γεννήθηκε για να γυρίσει».
Μιλώντας στο podcast The Church of Tarantino, ο 62χρονος δημιουργός δήλωσε ότι το πολεμικό δράμα του 2009 «Άδωξοι Μπάσταρδη» είναι η καλύτερη από τις εννέα ταινίες του, ενώ η ταινία του 2019 «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» είναι η αγαπημένη του.
«Ωστόσο πιστεύω ότι το "Kill Bill" είναι η απόλυτη ταινία του Κουέντιν, κάνενας άλλος δεν θα μπορούσε να την έχει γυρίσει», πρόσθεσε αναφερόμενος στη διμερή σειρά ταινιών δράσης με πολεμικές τέχνες και πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν. «Κάθε στοιχείο της είναι σαν να έχει αποσπαστεί βίαια, με πλοκάμια και αιματηρούς ιστούς, από τη φαντασία μου, το id μου (αναφορά στο «Εκείνο» της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Φρόιντ) τις αγάπες μου, τα πάθη μου και τις εμμονές μου».
«Θεωρώ λοιπόν ότι το "Kill Bill" είναι η ταινία που γεννήθηκα για να κάνω, το "Άδωξοι Μπάσταρδη" το αριστούργημά μου, αλλά το "Κάποτε στο… Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου», κατέληξε.
Αναφορικά με τα σενάρια των ταινιών του, ο Ταραντίνο - που έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνοθεσία με το Reservoir Dogs το 1992 - χαρακτήρισε ξανά ως το καλύτερο εκείνο της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη» με τους «Μισητούς Οκτώ» και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» να ακολουθούν στη 2η και 3 θέση.
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα