Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»

στην ιστορία της Βραζιλίας, στις φαβέλες του Ριο Ντε Τζανέιρο (σ.σ. Vila Cruzeiro) άφησε πίσω της χθες 132 νεκρούς και δεκάδες συλλήψεις.Η επιχείρηση που έλαβε χώρα την Τρίτη 29/10/2025 θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης και συνοδεύτηκε από συλλήψεις 88 ατόμων, καθώς και από τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων. Παράλληλα, μέλη συμμοριών κατέλαβαν περισσότερα από 50 αστικά λεωφορεία, τα οποία μετέτρεψαν σε οδοφράγματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Μπελέμ, που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.Όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα, οι βραζιλιάνικες αρχές συχνά πραγματοποιούν επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» ενόψει μεγάλων διεθνών γεγονότων, όπως είχε συμβεί και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες, το αν αθώοι περαστικοί βρέθηκαν στη μέση του αιματοκυλίσματος, καθώς και ποιον βαραίνει η ευθύνη για τόσους νεκρούς. Επιπλέον την Τετάρτη αναγνωρίστηκε από κρατικό αξιωματούχο ότιήταν η καταπολέμηση της εδαφικής επέκτασης της εγκληματικής οργάνωσηςΗ προετοιμασία της επιχείρησης διήρκεσε για πάνω από ένα χρόνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν περισσότεροι από 2500 αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων: «Ούτε στη Γάζα δεν γίνονται αυτά...»

Η Comando Vermelho είναι η παλαιότερη ενεργή εγκληματική οργάνωση της Βραζιλίας. Το όνομά της στα Πορτογαλικά σημαίνει “Κόκκινη Διοίκηση” και αναφέρεται στις ρίζες της ως αριστερή οργάνωση κρατουμένων που δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας που επικρατούσε στη Βραζιλία μέχρι το 1985'Έκτοτε, η Κόκκινη Διοίκηση έχει μετατραπεί σε μια τεράστια εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και εκβιασμού. Τα τελευταία χρόνια η οργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιμακούμενη κρατική βία, καθώς και με άλλες εγκληματικές πολιτοφυλακές.Βάσει των μαρτυριών κατοίκων οι σκηνές που επικράτησαν την Τρίτη θύμιζαν πόλεμο, με φλεγόμενα λεωφορεία να χρησιμοποιούνται ως οδοφράγματα.«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου,… Δεν αντέχω να δω άλλα πτώματα», είπε κλαίγοντας ο Πρόεδρος της Κοινότητας, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χειρουργικά γάντια που φορούσε για να μεταχειρίζεται τους νεκρούς.Σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη των συμμοριών χρησιμοποίησαν μέχρι και drove για να τους επιτεθούν με εκρηκτικά. Βάσει μαρτυριών οι πυροβολισμοί συνέχισαν να αντηχούν στην περιοχή μέχρι αργά το βράδυ.Αφού επικράτησε ηρεμία η αστυνομία κήρυξε ταχέως την επιχείρηση ως ιστορική επιτυχία, ισχυριζόμενη ότι είχε σκοτώσει περίπου 60 εγκληματίες. Ωστόσο, όταν ομάδα εθελοντών βγήκε από τα σπίτια της αναζητώντας τους αγνοούμενους, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι ο αριθμός των νεκρών θα ήταν αρκετά υψηλότερος.Ως “βαθιά” χαρακτήρισε την ανησυχία του για τον απολογισμό της αστυνομικής επιχείρησης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕμέσω του εκπροσώπου του, ενώ απαίτησε την διεξαγωγή έρευνας υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου., καθώς πολλά πτώματα βρέθηκαν με μια σφαίρα στον αυχένα ή την πλάτη, ενώ υπήρχαν και σημάδια βασανιστηρίων σε πολλά από τα θύματα.