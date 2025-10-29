Λυδία Φωτοπούλου για την περιπέτεια υγείας της εγγονής της: Ήταν μεγάλη δοκιμασία, αλλά ξεπεράστηκε
Λυδία Φωτοπούλου για την περιπέτεια υγείας της εγγονής της: Ήταν μεγάλη δοκιμασία, αλλά ξεπεράστηκε
Όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την περιπέτεια υγείας της εγγονής της μίλησε η Λυδία Φωτοπούλου, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια μεγάλη δοκιμασία. Η ηθοποιός είχε εξηγήσει παλαιότερα ότι η εγγονή της είχε διαγνωστεί με λευχαιμία σε ηλικία τριών ετών.
Πλέον το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί και εκείνη είναι καλά στην υγεία της. Παράλληλα, η Λυδία Φωτοπούλου επισήμανε ότι οι γονείς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα υγείας του παιδιού τους, δεν θα πρέπει να χάνουν το κουράγιο και τη δύναμή τους.
«Η εγγονή μου πέρασε ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο όμως το ξεπέρασε. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά το ξεπέρασε, είναι πάρα πολύ καλά. Να ξέρουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδάκια μπορεί να αρρωστήσουν και να γίνουν πολύ γρήγορα καλά πια σε αυτό το θέμα», είπε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι είναι λογικό να χάσεις κάποιος την ψυχραιμία του. «Όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος. Απλώς μετά ανασκουμπώνεσαι και πας με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά. Και πήγαν καλά. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα εδώ, στην Ελλάδα», πρόσθεσε.
Πλέον το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί και εκείνη είναι καλά στην υγεία της. Παράλληλα, η Λυδία Φωτοπούλου επισήμανε ότι οι γονείς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα υγείας του παιδιού τους, δεν θα πρέπει να χάνουν το κουράγιο και τη δύναμή τους.
«Η εγγονή μου πέρασε ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο όμως το ξεπέρασε. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά το ξεπέρασε, είναι πάρα πολύ καλά. Να ξέρουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδάκια μπορεί να αρρωστήσουν και να γίνουν πολύ γρήγορα καλά πια σε αυτό το θέμα», είπε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Η Λυδία Φωτοπούλου τόνισε ότι οι γονείς πρέπει να οπλίζονται με κουράγιο και δύναμη, αφού η ψυχολογία αποδεικνύεται σημαντική σε τέτοιες περιπτώσεις. «Να έχουν κουράγιο, και δύναμη. Η επιστήμη που εγώ πιστεύω πάρα πολύ, μπορεί να κάνει πολλά. Και αν την αφήσουμε μπορεί να κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Αισθάνομαι ότι λίγο την κρατάνε πίσω. Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, νομίζω κάνει τη διαφορά, ιδίως νομίζω και του παιδιού», σημείωσε.
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι είναι λογικό να χάσεις κάποιος την ψυχραιμία του. «Όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος. Απλώς μετά ανασκουμπώνεσαι και πας με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά. Και πήγαν καλά. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα εδώ, στην Ελλάδα», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα