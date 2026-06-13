Συνελήφθη 72χρονος για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία στην Ανάβυσσο

Είχε βάλει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες χωρίς την απαιτούμενη άδεια - Παράλληλα, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν