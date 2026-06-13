Καρχαρίας επιτέθηκε σε γυναίκα σε παραλία του Σίδνεϊ, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη
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Καρχαρίας Αυστραλία Σίδνεϊ

Καρχαρίας επιτέθηκε σε γυναίκα σε παραλία του Σίδνεϊ, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ανδρών στη δυτική Αυστραλία

Καρχαρίας επιτέθηκε σε γυναίκα σε παραλία του Σίδνεϊ, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη
Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από δάγκωμα καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ, ανέφερε η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας,

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Κούτζι, στα ανατολικά της πόλης, το πρωί του Σαββάτου (13/6).

Η 35χρονη γυναίκα «ανασύρθηκε από το νερό από περαστικούς που της παρείχαν πρώτες βοήθειες», ανέφερε η αστυνομία και πρόσθεσε ότι υπέστη «σοβαρά τραύματα στα χέρια και τα πόδια».

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Αρκετές παραλίες της περιοχής έκλεισαν προληπτικά, μεταδίδει το BBC.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης δήλωσε στο Reuters ότι είδε μια «τεράστια λίμνη αίματος» στο νερό, και στη συνέχεια «μια γυναίκα που έκανε κινήσεις σαν να ήθελε να κολυμπήσει, με πολύ πιτσίλισμα, και μετά έναν σκιέρ που προσπαθούσε να την φέρει μέσα».

Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά τον θάνατο ενός δύτη την περασμένη εβδομάδα, τον οποίο δάγκωσε καρχαρίας μήκους περίπου 4,5 μέτρων νοτιοανατολικά του Περθ, στη Δυτική Αυστραλία. Τον Μάιο, ένας πατέρας δύο παιδιών σκοτώθηκε από καρχαρία κοντά στο Περθ.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία είναι πιο συχνές από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, αν και συχνά δεν είναι θανατηφόρες.

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