Δάφνη Μπόκοτα για την επιστροφή της στην τηλεόραση: Ήταν μια μεγάλη απόφαση, πήρα τα μαθήματά μου
Πλέον είμαι αλλιώτικη, είμαι διαφορετική, είπε η δημοσιογράφος που επιστρέφει τηλεοπτικά μετά από είκοσι χρόνια
Μετά από είκοσι χρόνια απουσίας η Δάφνη Μπόκοτα επιστρέφει στην τηλεόραση, με τη δημοσιογράφο να δηλώνει ενθουσιασμένη. Η ίδια εξήγησε πως έχει πάρει τα μαθήματά της και πρόσθεσε πως πλέον νιώθει έτοιμη, αλλά και διαφορετική. Το γεγονός ότι το παιδί της έχει μεγαλώσει, της επιτρέπει -εξήγησε- να αφοσιωθεί στο νέο της βήμα.
Μιλώντας για την τηλεοπτική της επιστροφή και την παρουσία της στη «Super Κατερίνα», η Δάφνη Μπόκοτα ανέφερε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου: «Είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν μια μεγάλη απόφαση. Λείπω πολλά χρόνια από την τηλεόραση, αλλά μου έλειψε πάρα πολύ. Πλέον είμαι αλλιώτικη, είμαι διαφορετική. Έχω πάρει όλα τα μαθήματα που θα μπορούσα να έχω πάρει. Είμαι πιο άνετη και είμαι πολύ έτοιμη να το κάνω αυτό που θα κάνω φέτος. Το ήθελα πάρα πολύ γιατί έχω ξεμπερδέψει από τα μητρικά μου καθήκοντα, το παιδί μου έχει μεγαλώσει. Είμαι ελεύθερη και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω».
Όσον αφορά στο πώς θα αντιμετωπίσει τυχόν κακεντρεχή σχόλια, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος που έχει φάει πολλή λάσπη και πάρα πολύ πόλεμο, πιστεύω ότι έχω εκπαιδευτεί κάπως, νομίζω ότι είμαι προετοιμασμένη».
