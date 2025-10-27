Αλέξανδρος Ρήγας: Μέσα στην αναρχία του χιούμορ στο παρελθόν υπήρχε και προσβολή για κάποιους ανθρώπους

Ο Αλέξανδρος Ρήγας στάθηκε τόσο στον επαγγελματισμό και το υποκριτικό ταλέντο του Νίκου Σεργιανόπουλου, όσο και στον χαρακτήρα του: «Οπότε μένω εγκλωβισμένος και γω, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους “Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη”, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια. Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου».