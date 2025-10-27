Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε

Οι φιλοδοξίες του, ωστόσο, βρίσκονταν στη μουσική, καθώς ήταν εξαίρετος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία. Ο ίδιος περιέγραφε την καριέρα του ως «χάος» και παραδεχόταν ότι ο ρόλος του Τάτζιο τον «στοίχειωνε» στην ενήλικη ζωή του. «Η καριέρα μου είναι από τις λίγες που ξεκίνησαν από την απόλυτη κορυφή και μετά πήραν την κάτω βόλτα», είχε πει, εξηγώντας ότι για χρόνια ένιωθε έντονη μοναξιά.Ο Αντρέσεν είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης το 2003, όταν διαμαρτυρήθηκε επειδή η φεμινίστρια συγγραφέαςχρησιμοποίησε φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της The Beautiful Boy χωρίς να ζητήσει την άδειά του. Ο ίδιος είχε εξηγήσει τότε ότι η διαφωνία του είναι απόρροια της εμπειρίας του από τον Βισκόντι: «Ο έρωτας ενηλίκων προς εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι εκ προοιμίου αντίθετος. Συναισθηματικά, ίσως και διανοητικά, με ταράζει, επειδή έχω κάποια γνώση για το τι κρύβεται πίσω από αυτό το είδος αγάπης».Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson απέρριψε τις αντιρρήσεις του, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειαζόταν τη δική του άδεια, αλλά μόνο εκείνη του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι.Με τα χρόνια, ο Αντρέσεν κατάφερε τελικά να βρει την ηρεμία μέσα από την υποκριτική. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου τουόπου υποδυόταν έναν ηλικιωμένο άνδρα που σκοτώνεται με ένα σφυρί μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας σε παγανιστική τελετή. Ο Αντρέσεν είχε δηλώσει ενθουσιασμένος με τον ρόλο, λέγοντας: «Να σκοτώνεσαι σε ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».Από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτριααπέκτησε δύο παιδιά: τη Ρομπίν και τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία εννέα μηνών από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.