Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ο τίτλος του «πιο όμορφου αγοριού στον κόσμο» που του είχε δώσει ο Βισκόντι τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή, αν και ο ίδιος τον απεχθανόταν
Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία του 1971 «Θάνατος στη Βενετία», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.
Όταν ήταν μόλις 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για τον ρόλο του Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία», που βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τόμας Μαν. Υποδύθηκε ένα πανέμορφο αγόρι με το οποίο ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντερκ Μπόγκαρντ, αποκτά εμμονή.
Το διάσημο φιλμ είναι δεύτερο μέρος της θεματικής «Γερμανικής Τριλογίας» του Βισκόντι - του οποίου προηγήθηκαν οι καταραμένοι (1969) και ακολούθησε το λυκόφως των θεών (1973). Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο την 1η Μαρτίου 1971 και συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Καννών το 1971. Απέσπασε πολύ θετικές κριτικές από κριτικούς και κέρδισε πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων BAFTA για την Καλύτερη Φωτογραφία, τον Καλύτερο Σχεδιασμό Παραγωγής, την Καλύτερη Ενδυματολογία και τον Καλύτερο Ήχο.
Ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει τότε τον Αντρέσεν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», ένας τίτλος που ακολούθησε τον ηθοποιό σε όλη του τη ζωή, κάτι που ο ίδιος έβρισκε εξαιρετικά δυσάρεστο. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει αργότερα για το πόσο αρνητικά επηρέασε η εμπειρία του με τον Βισκόντι τη μετέπειτα ζωή του.
«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί», είχε δηλώσει το 2003 στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Το 2021 είχε προσθέσει πως η συμμετοχή του στην ταινία είχε πολλές αρνητικές συνέπειες, παρά την αναγνωρισιμότητα που του χάρισε.
Τον θάνατό του ανακοίνωσαν την Κυριακή ο Κρίστιαν Πέτρι και η Κριστίνα Λίντστρομ, οι συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ The Most Beautiful Boy in the World του 2021, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ηθοποιό.
Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του, όταν ήταν δέκα ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του. Όπως είχε πει αργότερα, εκείνη ήταν που τον ώθησε στην υποκριτική και στο μόντελινγκ «επειδή ήθελε να υπάρχει ένας διάσημος στην οικογένεια».
Η ερμηνεία του στον «Θάνατο στη Βενετία» τον έκανε διάσημο μέσα σε μια νύχτα, ωστόσο η εμπειρία δεν ήταν μόνο θετική. Ο Βισκόντι τον είχε οδηγήσει σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο μαζί με μια ομάδα ανδρών, όταν ο Αντρέσεν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που, όπως είχε πει, τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα». «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες εμπειρίες», είχε δηλώσει.
Ο Αντρέσεν είχε δηλώσει ότι, αν ο Βισκόντι ζούσε, θα του έλεγε να «πάει να γ@@@εί», προσθέτοντας πως ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του. «Τόσους φασίστες και μ@@@ες που υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο, δεν τους έχω συναντήσει αλλού. Ο Λουκίνο ήταν ένα είδος πολιτιστικού αρπακτικού που θα θυσίαζε τα πάντα –ή οποιονδήποτε– για χάρη της δουλειάς του», είχε πει χαρακτηριστικά.
Μετά τον «Θάνατο στη Βενετία», ο Αντρέσεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε πολλές διαφημίσεις και απέκτησε φανατικό γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είχε πει στην Guardian το 2003. «Ήταν το ίδιο. Επικρατούσε υστερία».
Οι φιλοδοξίες του, ωστόσο, βρίσκονταν στη μουσική, καθώς ήταν εξαίρετος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία. Ο ίδιος περιέγραφε την καριέρα του ως «χάος» και παραδεχόταν ότι ο ρόλος του Τάτζιο τον «στοίχειωνε» στην ενήλικη ζωή του. «Η καριέρα μου είναι από τις λίγες που ξεκίνησαν από την απόλυτη κορυφή και μετά πήραν την κάτω βόλτα», είχε πει, εξηγώντας ότι για χρόνια ένιωθε έντονη μοναξιά.
Ο Αντρέσεν είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης το 2003, όταν διαμαρτυρήθηκε επειδή η φεμινίστρια συγγραφέας Ζερμέν Γκριρ χρησιμοποίησε φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της The Beautiful Boy χωρίς να ζητήσει την άδειά του. Ο ίδιος είχε εξηγήσει τότε ότι η διαφωνία του είναι απόρροια της εμπειρίας του από τον Βισκόντι: «Ο έρωτας ενηλίκων προς εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι εκ προοιμίου αντίθετος. Συναισθηματικά, ίσως και διανοητικά, με ταράζει, επειδή έχω κάποια γνώση για το τι κρύβεται πίσω από αυτό το είδος αγάπης».
Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson απέρριψε τις αντιρρήσεις του, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειαζόταν τη δική του άδεια, αλλά μόνο εκείνη του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι.
Με τα χρόνια, ο Αντρέσεν κατάφερε τελικά να βρει την ηρεμία μέσα από την υποκριτική. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Άρι Άστερ «Midsommar», όπου υποδυόταν έναν ηλικιωμένο άνδρα που σκοτώνεται με ένα σφυρί μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας σε παγανιστική τελετή. Ο Αντρέσεν είχε δηλώσει ενθουσιασμένος με τον ρόλο, λέγοντας: «Να σκοτώνεσαι σε ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».
Από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν, απέκτησε δύο παιδιά: τη Ρομπίν και τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία εννέα μηνών από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.
Με πληροφορίες από Guardian
