Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι - Είχαν προσωπικές διαφορές
Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι - Είχαν προσωπικές διαφορές
Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς - Ο 23χρονος φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως για το φονικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στο Έλος Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου, όπου ένας 52χρονος άνδρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από συγγενή του, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.
Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει ωστόσο αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το άμεσο κίνητρο που όπλισε το χέρι του νεαρού.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν δύο με τρεις πυροβολισμοί. Οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν, ενώ η μουσική σταμάτησε αμέσως.
Στο σημείο βρέθηκαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddsjbdj8rlgx)
Κάτοικοι του χωριού δήλωσαν πως η Αστυνομία «βρήκε στόματα κλειστά», καθώς επικρατεί φόβος για τυχόν αντεκδικήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 23χρονος έχει ήδη επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών.
Ο δράστης και η συγγενική σχέση με το θύμαΣύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα της Κρήτης, ο δράστης είναι 23 ετών και συγγενής πρώτου βαθμού του θύματος, καθώς φέρονται να είναι ξαδέρφια και να έχουν το ίδιο επώνυμο.
Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει ωστόσο αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το άμεσο κίνητρο που όπλισε το χέρι του νεαρού.
Η στιγμή του φονικούΤο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, ενώ η Γιορτή Κάστανου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Το θύμα, που κατάγεται από το Έλος, γιόρταζε την ονομαστική του εορτή και χόρευε στην πίστα, όταν ο 23χρονος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο στήθος με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν δύο με τρεις πυροβολισμοί. Οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν, ενώ η μουσική σταμάτησε αμέσως.
Στο σημείο βρέθηκαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η αστυνομική έρευνα και το ανθρωποκυνηγητόΟ δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Αστυνομικές δυνάμεις της Κισσάμου και των ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει.
Κάτοικοι του χωριού δήλωσαν πως η Αστυνομία «βρήκε στόματα κλειστά», καθώς επικρατεί φόβος για τυχόν αντεκδικήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 23χρονος έχει ήδη επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών.
Το παρελθόν του θύματος και οι αντιδράσειςΤο θύμα, γνωστό στην περιοχή, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα.
Παρ’ όλα αυτά, η δολοφονία του σε δημόσια εκδήλωση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε κάτι τέτοιο εδώ, μπροστά στα παιδιά μας», δήλωσε κάτοικος του χωριού σε τοπικό μέσο.
Οι κάτοικοι του Έλους προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ η Αστυνομία εντείνει τα μέτρα για να αποτραπούν τυχόν πράξεις αντεκδίκησης μεταξύ συγγενών των δύο οικογενειών.
Το χωριό σε κατάσταση σοκΗ Γιορτή Κάστανου, μία από τις πιο παραδοσιακές εκδηλώσεις του φθινοπώρου στη δυτική Κρήτη, μετατράπηκε φέτος σε σκηνή εγκλήματος.
Οι κάτοικοι του Έλους προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ η Αστυνομία εντείνει τα μέτρα για να αποτραπούν τυχόν πράξεις αντεκδίκησης μεταξύ συγγενών των δύο οικογενειών.
Ειδήσεις σήμερα:
Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος
Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων
Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθεια να σώσει το παιδί του σε επεισόδια τοπικού αγώνα στην Πάτρα
Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος
Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων
Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθεια να σώσει το παιδί του σε επεισόδια τοπικού αγώνα στην Πάτρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα