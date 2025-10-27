Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι - Είχαν προσωπικές διαφορές

Το χωριό σε κατάσταση σοκ

Παρ’ όλα αυτά, η δολοφονία του σε δημόσια εκδήλωση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε κάτι τέτοιο εδώ, μπροστά στα παιδιά μας», δήλωσε κάτοικος του χωριού σε τοπικό μέσο.Η Γιορτή Κάστανου, μία από τις πιο παραδοσιακές εκδηλώσεις του φθινοπώρου στη δυτική Κρήτη, μετατράπηκε φέτος σε σκηνή εγκλήματος.Οι κάτοικοι του Έλους προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ η Αστυνομία εντείνει τα μέτρα για να αποτραπούν τυχόν πράξεις αντεκδίκησης μεταξύ συγγενών των δύο οικογενειών.