«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Έλεγε ότι είχε «θεϊκό ταμείο» στο οποίο οι πιστοί έπρεπε να καταθέτουν τον οβολό τους και όσοι αρνούνταν «θα τους έβρισκαν μεγάλα κακά» - Ισχυριζόταν ότι ο Θεός τής έδινε εντολές προφορικά για να καταβάλουν χρήματα
Μέχρι πρότινος ήταν γνωστή η δράση της «Αγίας Αθανασίας του Αιγάλεω», η οποία, πέραν των οραμάτων και επαφών που ισχυριζόταν ότι είχε με την Παναγία, της άφηνε και γραπτά μηνύματα στο στήθος της…
Τώρα υπάρχει η «Αγία ή Μητέρα ή Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης», η οποία μάλιστα είχε δημιουργήσει «θεϊκό ταμείο». Σε αυτό οι πιστοί θρησκόληπτοι κατέθεταν τον οβολό τους που ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ αν αρνούνταν «κινδύνευαν από μεγάλα κακά, όπως θάνατος, βαριές ασθένειες κ.λπ.».
Το καλοκαίρι του 2005 ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση επειδή είχε χωρίσει αλλά και πεθάνει ο αδελφός της. Έτσι, αναζητούσε ηθική υποστήριξη. Είχε ακούσει από γνωστούς της για την «Οσία Αικατερίνη», ότι ήταν «άτομο που είχε τη χάρη του Θεού, ήταν προσηλωμένη στα θεία και την ορθόδοξη πίστη και βοηθούσε στη λύση οποιουδήποτε προβλήματος, λόγος για τον οποίο άλλωστε την αποκαλούσαν “Αγία ή Μητέρα ή Οσία”».
Αφού έμαθε πού μένει, την επισκέφτηκε στο σπίτι της. Εκείνη αμέσως την πήγε στην κρεβατοκάμαρά της, όπου και της παρουσίασε ένα κάδρο, που είχε μοκέτα και απεικόνιζε μια σκιά.
Η «Αγία» τής είπε ότι «πρόκειται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που εμφανίστηκε μπροστά της, γιατί αυτή έχει το θείο χάρισμα, είναι ευλογημένη και συνομιλεί με τον Θεό». Φυσικά, όπως αποδείχθηκε, η απεικόνιση αυτή οφειλόταν σε παρέμβαση της «Οσίας» πάνω στη μοκέτα.
Η καταστηματάρχισσα άρχισε να την επισκέπτεται τακτικά. Εκείνη της έδινε συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να χειρίζεται τα προσωπικά και επαγγελματικά της θέματα. Έτσι δημιούργησε την πεποίθηση στην ευάλωτη ψυχολογικά γυναίκα ότι αν ακολουθούσε τις συμβουλές της «θα εξασφάλιζε ευημερία, ευτυχία και ένα καλύτερο μέλλον. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν ακολουθούσε τα όσα της υπεδείκνυε, θα αντιμετώπιζε την οργή του Θεού».
Μεταξύ τους σύντομα αναπτύχθηκε φιλική σχέση. Η ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου τής έδειχνε πλέον τυφλή εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό τον λόγο μάλιστα, πέρα από το ότι την αποκαλούσε «Αγία ή Οσία», έλεγε και «μοναστήρια» τα σπίτια της.
Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, «κρατώντας στο χέρι της έναν σταυρό» έδινε αρχικά τις συμβουλές και τις διδαχές της «αφιλοκερδώς προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό της». Αφού βεβαιώθηκε ότι την είχε πείσει για τις θεϊκές της ικανότητες, της είπε ότι «ο Θεός τής έδινε εντολές προφορικά αναφορικά με περιουσιακές παροχές από τους πιστούς σε αυτήν και πως σε περίπτωση παραλείψεως των πιστών να συμμορφωθούν θα τους έβρισκαν μεγάλα κακά (θάνατος, βαριές ασθένειες), δημιουργώντας σε αυτή ένα κλίμα εκφοβισμού και ανησυχίας».
Η διδασκαλία επί πληρωμή και ο «κύκλος 12 μαθητών»
Λίγο μετά η «Οσία» ανακοίνωσε ότι η διδασκαλία της δεν θα παρέχεται πλέον δωρεάν, αλλά έναντι 50 ευρώ εβδομαδιαίως και επιπλέον 50 ευρώ για τα «θεϊκά κείμενα» που της παρέδιδε για ανάγνωση.
Έκανε όμως ένα ακόμη βήμα: δημιούργησε έναν «κύκλο 12 μαθητών» -όσοι και οι Απόστολοι-, «οι οποίοι, εφόσον ακολουθούσαν τις συμβουλές της θα μπορούσαν να έχουν ευτυχή και πλούσια ζωή, με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργούσαν ένα “θεϊκό ταμείο”, το οποίο θα ικανοποιούσε τις ανάγκες του Θεού, που εκφράζονταν μέσω αυτής». Και πάλι εκείνη πείστηκε από τα λεγόμενα της «Αγίας» και εντάχθηκε στην ομάδα.
Οι εντολές του Θεού φυσικά έρχονταν μέσω... sms και ξεκινούσαν με τη φράση «εντολή Θεού». Αφορούσαν «την αγορά διάφορων αγαθών, όπως τροφίμων, καλλυντικών, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, τον ελαιοχρωματισμό, την αγορά ταπετσαριών για την κύρια κατοικία της κ.λπ.».
Τα μηνύματα συνοδεύονταν είτε από απειλές, π.χ. «θέλετε από δύο σκιές πάνω στους αμφότερους πνεύμονές σας και δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση θεϊκή, αρκετά βλαπτική», είτε από εκβιαστικές φράσεις όπως «αν θέλετε να παντρευτούν τα παιδιά σας, διατάσσω όπως...».
Συνολικά 68.600 ευρώ στο «θεϊκό ταμείο»
Ακόμη, η «Αγία» παρότρυνε συνεργάτη της ζαχαροπλάστισσας και μετέπειτα σύντροφό της να την προσεγγίσει, καθώς «βρισκόταν και αυτός σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση». Τελικά, και οι δύο ψυχικά ευάλωτοι πείστηκαν και κατέβαλαν στο «θεϊκό ταμείο» συνολικά 68.600 ευρώ.
Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, η «Αγία Αικατερίνη» είχε «ως μοναδικό σκοπό τον παράνομο προσπορισμό εισοδήματος, εκμεταλλευόμενη τη θρησκοληψία, αφέλεια και φόβο που είχε δημιουργήσει» και στους δύο. Υποχρεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο να επιστρέψει έντοκα το πόσο των 68.600 ευρώ, συν αποζημίωση 1.000 ευρώ στον καθένα λόγω ηθικής βλάβης.
Ποινικά είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αλλά με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το αδίκημα έγινε πλημμέλημα και υπέπεσε σε παραγραφή.
Η Αγία Αθανασία του ΑιγάλεωΗ υπόθεση θυμίζει την «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω που απεβίωσε στις 20 Φεβρουάριου του 2020, σε ηλικία 87 ετών. Έπασχε από μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται κνιδωτικός δερμογραφισμός. Πρόκειται για εξάνθημα που συχνά εμφανίζεται μετά από πίεση ή τριβή του δέρματος και εξαφανίζεται σε λιγότερο από μία ώρα.
Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, εκμεταλλευόμενη τη δερματική της πάθηση, έλεγε ότι η Παναγία έγραφε μηνύματα πάνω στο σώμα της. Η επίσημη Εκκλησία την είχε αφορίσει το 1967, την αποκατέστησε όμως το 1980, οπότε «αναβαπτισμένη» πλέον και με τη συνδρομή πλήθους δωρεών από πιστούς συνέχισε τις αμφιλεγόμενες αγαθοεργίες της με επίκεντρο το γηροκομείο «Παναγία η Φανερωμένη», που είχε ιδρύσει το 1961 στη Μάνδρα Αττικής.
