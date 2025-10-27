«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Έλεγε ότι είχε «θεϊκό ταμείο» στο οποίο οι πιστοί έπρεπε να καταθέτουν τον οβολό τους και όσοι αρνούνταν «θα τους έβρισκαν μεγάλα κακά» - Ισχυριζόταν ότι ο Θεός τής έδινε εντολές προφορικά για να καταβάλουν χρήματα