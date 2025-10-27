Βασίλης Κούκουρας: Δέχτηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι, αλλά εγώ το χάρηκα
Βασίλης Κούκουρας: Δέχτηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι, αλλά εγώ το χάρηκα
Μου άρεσε αυτή η επαφή με τον κόσμο, σημείωσε ο ηθοποιός
Στην κριτική που δέχτηκε όταν παρουσίασε τηλεπαιχνίδι στάθηκε ο Βασίλης Κούκουρας. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφασή του να αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή αμφισβητήθηκε από πολλούς, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να διατυπώνει την άποψή του. Εκείνος ωστόσο, όπως ανέφερε, απόλαυσε την εμπειρία.
«Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει και έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εγώ το έκανα, το χάρηκα, έπαιρνα τα χρήματα μου και μου άρεσε αυτή η επαφή με τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Βασίλης Κούκουρας ρωτήθηκε για την επιτυχία που έχουν σημειώσει τα σίριαλ στα οποία έχει συμμετάσχει. Όπως είπε, δεν γνωρίζει πού οφείλεται η απήχηση που έχουν μέχρι σήμερα. «Να πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει τον λόγο που σίριαλ, στα οποία συμμετείχα, κάνουν μέχρι και σήμερα τεράστια επιτυχία. Ίσως είναι λιγάκι οι χαρακτήρες πιο ταυτισμένοι με τον κόσμο. Καλά έκανε και άλλαξε μέρα και ώρα προβολής, φέτος, το “Κωνσταντίνου και Ελένης” γιατί πρέπει να αναπαυθεί και λίγο αυτό», επισήμανε.
