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Οι Φρουροί της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο
Οι Φρουροί της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο
«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς, και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους», έγραψε ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απαίτησαν σήμερα την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.
«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς, και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους», έγραψε ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών.
«Η ελάχιστη διεκδίκηση της αντίστασης είναι η αποχώρηση του καθεστώτος των σφετεριστών (σ.σ. του Ισραήλ) και η επιστροφή του στις θέσεις που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου "εναντίον" του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου», πρόσθεσε ο Καάνι.
Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύγκρουσης, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις στην περιοχή αυτή.
«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς, και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους», έγραψε ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών.
«Η ελάχιστη διεκδίκηση της αντίστασης είναι η αποχώρηση του καθεστώτος των σφετεριστών (σ.σ. του Ισραήλ) και η επιστροφή του στις θέσεις που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου "εναντίον" του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου», πρόσθεσε ο Καάνι.
Iran’s Quds Force commander said on Thursday that Israel must withdraw in Lebanon to positions it held before the start of the Iran war with the US and Israel, state media reported.— Iran International English (@IranIntl_En) June 4, 2026
“The baseline demand of the resistance is the withdrawal of the occupying regime to the position… pic.twitter.com/C7Pyp2HD5B
Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύγκρουσης, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις στην περιοχή αυτή.
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