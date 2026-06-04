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Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατά του δημάρχου Βουδαπέστης για την παρέλαση Pride
Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατά του δημάρχου Βουδαπέστης για την παρέλαση Pride
Η εισαγγελία επικαλείται απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου κατά νόμου της κυβέρνησης Όρμπαν
Οι δικαστικές Αρχές στην Ουγγαρία απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον του δημάρχου της Βουδαπέστης Γκεργκέλι Καρατσόνι σχετικά με τον ρόλο του στη διοργάνωση του Pride πέρυσι.
Σε δήλωση τους επικαλέστηκαν απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ για την απόσυρση των κατηγοριών, σημειώνει το BBC.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, παρά τις προειδοποιήσεις για πιθανές νομικές συνέπειες από τον τότε πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η κυβέρνηση του οποίου είχε ψηφίσει νόμο που απαγόρευε τις δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.
Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε πέρυσι παρά την απαγόρευση, με τους διοργανωτές της παρέλασης να αναφέρουν τότε ότι συμμετείχαν 200.000 άτομα, αριθμός που θεωρείται ρεκόρ.
Ο Καρατσόνι είχε πει στο πλήθος ότι «ούτε η ελευθερία ούτε η αγάπη μπορούν να απαγορευτούν στη Βουδαπέστη».
Οι Άρχές τον κατηγόρησαν για τη διοργάνωση της εκδήλωσης τον Ιανουάριο.
Τον Απρίλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι νόμοι της Ουγγαρίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ και προσβάλλουν τις αξίες της ισότητας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τυπικά οι νόμοι απαγόρευαν την «προώθηση της ομοφυλοφιλίας ή της αλλαγής φύλου» σε άτομα κάτω των 18 ετών, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζε τους νόμους για την προστασία των παιδιών.
Η απόφαση εκδόθηκε εννέα ημέρες αφότου οι Ούγγροι ψήφισαν υπέρ του Πίτερ Μάγιαρ, τερματίζοντας έτσι μια θητεία 16 ετών του Βίκτορ Όρμπαν.
Σε δήλωση τους επικαλέστηκαν απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ για την απόσυρση των κατηγοριών, σημειώνει το BBC.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, παρά τις προειδοποιήσεις για πιθανές νομικές συνέπειες από τον τότε πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η κυβέρνηση του οποίου είχε ψηφίσει νόμο που απαγόρευε τις δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.
Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε πέρυσι παρά την απαγόρευση, με τους διοργανωτές της παρέλασης να αναφέρουν τότε ότι συμμετείχαν 200.000 άτομα, αριθμός που θεωρείται ρεκόρ.
Ο Καρατσόνι είχε πει στο πλήθος ότι «ούτε η ελευθερία ούτε η αγάπη μπορούν να απαγορευτούν στη Βουδαπέστη».
Οι Άρχές τον κατηγόρησαν για τη διοργάνωση της εκδήλωσης τον Ιανουάριο.
Τον Απρίλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι νόμοι της Ουγγαρίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ και προσβάλλουν τις αξίες της ισότητας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τυπικά οι νόμοι απαγόρευαν την «προώθηση της ομοφυλοφιλίας ή της αλλαγής φύλου» σε άτομα κάτω των 18 ετών, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζε τους νόμους για την προστασία των παιδιών.
Η απόφαση εκδόθηκε εννέα ημέρες αφότου οι Ούγγροι ψήφισαν υπέρ του Πίτερ Μάγιαρ, τερματίζοντας έτσι μια θητεία 16 ετών του Βίκτορ Όρμπαν.
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