H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη» έγραψε (στα αγγλικά) η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της
Στην Κέρκυρα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία πετάχτηκε στο νησί των Φαιάκων από τους Παξούς όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Maestro.
Η νεαρή ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια σέξι φωτογράφιση, αναρτώντας τα σχετικά καρέ στο Instagram.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε την Κυριακή το απόγευμα, η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε ένα λευκό τιραντέ μπλουζάκι και ένα μποξεράκι για να ποζάρει στον φακό μέσα σε μια κουζίνα.
