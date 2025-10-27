H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Κέρκυρα Instagram Φωτογραφίες

H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες

«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη» έγραψε (στα αγγλικά) η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της

H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
211 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κέρκυρα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία πετάχτηκε στο νησί των Φαιάκων από τους Παξούς όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Maestro.

Η νεαρή ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια σέξι φωτογράφιση, αναρτώντας τα σχετικά καρέ στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε την Κυριακή το απόγευμα, η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε ένα λευκό τιραντέ μπλουζάκι και ένα μποξεράκι για να ποζάρει στον φακό μέσα σε μια κουζίνα.

«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη» έγραψε (στα αγγλικά) η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της

H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες
H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα - Δείτε φωτογραφίες

H Κλέλια Ανδριολάτου πλένει τα πιάτα σε σέξι διάθεση στην Κέρκυρα #shortsvideo




Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος

Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων

Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθεια να σώσει το παιδί του σε επεισόδια τοπικού αγώνα στην Πάτρα
Ιωάννα Μαρίνου
211 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης