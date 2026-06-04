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Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρονται στο λιμάνι
Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρονται στο λιμάνι
Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή
Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι μετανάστεςεπιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι μετανάστεςεπιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
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