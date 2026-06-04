Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρονται στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Μετανάστες Ιεράπετρα

Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρονται στο λιμάνι

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή

Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρονται στο λιμάνι
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Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι μετανάστεςεπιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.
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