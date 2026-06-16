Γκιγιέρμο Οτσόα: Ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ, βίντεο
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Γκιγιέρμο Οτσόα: Ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ, βίντεο

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας ετοιμάζεται για την 6η και τελευταία του συμμετοχή σε Μουντιάλ

Γκιγιέρμο Οτσόα: Ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ, βίντεο
Τέλος εποχής για τον Γκιγιέρμο Οτσόα. 

Ο 40χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας είναι στην αποστολή της εθνικής του ομάδας και περιμένει να παίξει στο Μουντιάλ 2026, το έκτο της τεράστιας καριέρας του. 

Ο Οτσόα πάντως ανακοίνωσε ότι μετά το Μουντιάλ θα κρεμάσει οριστικά τα γάντια του αφού όπως είπε με δάκρυα στα μάτια πως «εάν δεν παίζω στην εθνική δεν βλέπω τον λόγο να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο». 

«Η εθνική ομάδα του Μεξικού ήταν πάντα η κατευθυντήρια αρχή μου, στην καριέρα μου όπως και στη ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ την καριέρα μου χωρίς αυτήν. Τώρα που η περιπέτειά μου με την εθνική ομάδα τελείωσε, το ποδόσφαιρο δεν έχει πλέον κανένα νόημα για μένα. Δεν βλέπω κανένα νόημα να συνεχίσω να παίζω χωρίς την εθνική ομάδα. Αγάπησα κάθε στιγμή που πέρασα εδώ. Έδωσα τα πάντα. Φεύγω ειρηνικά, με το κεφάλι ψηλά και πολύ περήφανος που έζησα αυτή την εμπειρία» είπε ο Οτσόα στο βίντεο που ανέβηκε στα social media της FIFA. 


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