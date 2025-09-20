Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στα 33 μου, μετά από κάτι πολύ προσωπικό, αποφάσισα να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ στη ζωή μου
GALA
Γρηγόρης Αρναούτογλου Ψέματα γιος

Ιωάννα Μαρίνου
Πώς αποφάσισε να μην πει ποτέ ξανά ψέματα εξήγησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πρόσφατες δηλώσεις του. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, στα 33 του χρόνια, μετά από μία πολύ προσωπική υπόθεση, στην οποία επέλεξε να μην πει την αλήθεια, οδηγήθηκε στην απόφαση να μιλά πάντα με ειλικρίνεια.

«Από 33 χρονών δεν ξαναείπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου. Μου συνέβη κάτι πολύ προσωπικό και ένιωσα τόσο μα…ας που είπα ψέματα, που αποφάσισα να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτγλου περιέγραψε επίσης τη σχέση του με τον γιο του, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει ο Αναστάσης μου, είναι στα 13, και αρχίζουμε να συνεννοούμαστε με όλα αυτά που έχει η εφηβεία και μου λέει “σ’ αγαπώ” ή “μ’ έχεις τρελάνει”… χρειάζεται και λίγο η επανάσταση. Είναι καλό παιδί, με τη μητέρα του έχουμε βάλει ωραίες βάσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, υποστήριξε ότι οι δύο άνθρωποι που έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αγχώνονται για το πώς θα μεγαλώσουν σωστά το παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί. «Πάντα υπάρχει άγχος στα ζευγάρια που δεν είναι μαζί να μεγαλώσουν σωστά το παιδί. Οι γονείς να είναι εκεί ένα για το παιδί. Του έχω πει πως ό,τι και να κάνει στη ζωή του, θέλω μόνο να μου λέει την αλήθεια και να είναι ευτυχισμένος», σχολίασε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

