Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρω-εισαγγελία γνώριζε τις παρανομίες Τυχεροπούλου

Αντιθέτως, η έρευνα κινήθηκε πρόσφατα από την Οικονομική Αστυνομία μετά από ένορκη κατάθεση που παρείχε αυτοβούλως η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ,Το έμπειρο στέλεχος παρουσίασε στις Αρχές στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές του κ. Σαλάτα και αποδεικνύουν ότι οι συλληφθέντες στην Κοζάνη είχαν εισπράξει παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου. Πάντως, η ίδια υποστηρίζει ότι οι ιεραρχικές προσφυγές που βρέθηκαν στην ντουλάπα της ορθώς έγιναν δεκτές, καθώς οι παραγωγοί (σ.σ. πολλοί εκ των οποίων συνελήφθησαν πρόσφατα) είχαν στο πλαίσιο του επαναληπτικού ελέγχου καταθέσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που όφειλαν.Φωτογραφία: EUROKINISSI