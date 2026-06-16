Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρω-εισαγγελία γνώριζε τις παρανομίες Τυχεροπούλου
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρω-εισαγγελία γνώριζε τις παρανομίες Τυχεροπούλου
Εγγραφο αποκαλύπτει πως στις Βρυξέλλες, παρά το ότι γνώριζαν τη σωρεία των παραβάσεων από την πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού, την κάλεσαν να συνδράμει στις έρευνες αντί να καταστεί η ίδια ελεγχόμενη
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Βαρύτατες σκιές, έντονο προβληματισμό και ερωτηματικά για τη δράση της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρνουν στην επιφάνεια οι εκτεταμένες έρευνες του «ελληνικού FBI» για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρόσφατες συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη από την Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός», συνδέουν την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου του οργανισμού και στενή συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ηγετικά στελέχη των πολυπλόκαμων εγκληματικών μηχανισμών που εισέπρατταν επιδοτήσεις εις βάρος των πραγματικών αγροτών.
Οπως προκύπτει από το διαβιβαστικό των αρμόδιων αρχών, τουλάχιστον 7 από τους 13 συλληφθέντες είχαν εισπράξει παράνομα πάνω από 700.000 ευρώ. Οι παράτυπες πληρωμές έγιναν με αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου την περίοδο που ήταν διευθύντρια Ελέγχου και Πληρωμών του οργανισμού (2022-24) και βρέθηκαν έναν χρόνο μετά κλειδωμένες στο προσωπικό της ερμάριο. Πρόκειται για τις ιεραρχικές προσφυγές που η ίδια ενέκρινε, αν και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του οργανισμού είχαν διαπιστώσει πλήθος παραβάσεων και είχαν καλέσει τους συγκεκριμένους παραγωγούς να επιστρέψουν ως αχρεώστητα ποσά από 150.000 έως 450.000 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες θα μπορούσαν να έχουν συλληφθεί ήδη από το 2022 και να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν παρανόμως, ωστόσο με την κάλυψη της κυρίας Τυχεροπούλου -η οποία ενέκρινε παράτυπα τις προσφυγές τους- συνέχιζαν μέχρι πρόσφατα την εγκληματική τους δράση.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαλάτας ενημέρωνε την εισαγγελική αρχή για τις προβληματικές πληρωμές της κυρίας Τυχεροπούλου στους παραγωγούς, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες από το «ελληνικό FBI». Ειδικότερα, ο έμπειρος δικαστικός λειτουργός μιλούσε για «πιθανολογούμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην παράνομη αποδοχή εξέτασης αιτήσεων θεραπείας - ιεραρχικών προσφυγών και στη συνέχεια αποδοχής αυτών, με συνέπεια την πρόκληση ζημιάς στα ταμεία του πρωτογενούς τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης τουλάχιστον 718.536 ευρώ, που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 80679/19.12.2024 πόρισμα της ειδικώς συσταθείσας επιτροπής και επιμερίζονται ως κατωτέρω: α) Ο.Ν. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά Ε.Ε.: 7.080,70 ευρώ, β) Ν.Χ. με ΑΦΜ 06…. Ζημιά.: 10.005,69 ευρώ, γ) Σ.Π. με ΑΦΜ 02…. Ζημιά: 422.536,71 ευρώ, δ) Γ.Γ. με ΑΦΜ 05…. Ζημιά 188.687,62 ευρώ, ε) Ν.Δ. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά: 50.431,44 ευρώ, στ) F.C. με ΑΦΜ 12…. Παράβαση καθήκοντος, ζ) Σ.Θ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά: 4.084,27 ευρώ, η) Σ.Α. με ΑΦΜ 04… Ζημιά: 151.064,89 ευρώ, θ) B.M. με ΑΦΜ 13…., ι) Σ.Κ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά: 35.709,57 ευρώ…».
Οπως προκύπτει από το διαβιβαστικό των αρμόδιων αρχών, τουλάχιστον 7 από τους 13 συλληφθέντες είχαν εισπράξει παράνομα πάνω από 700.000 ευρώ. Οι παράτυπες πληρωμές έγιναν με αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου την περίοδο που ήταν διευθύντρια Ελέγχου και Πληρωμών του οργανισμού (2022-24) και βρέθηκαν έναν χρόνο μετά κλειδωμένες στο προσωπικό της ερμάριο. Πρόκειται για τις ιεραρχικές προσφυγές που η ίδια ενέκρινε, αν και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του οργανισμού είχαν διαπιστώσει πλήθος παραβάσεων και είχαν καλέσει τους συγκεκριμένους παραγωγούς να επιστρέψουν ως αχρεώστητα ποσά από 150.000 έως 450.000 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες θα μπορούσαν να έχουν συλληφθεί ήδη από το 2022 και να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν παρανόμως, ωστόσο με την κάλυψη της κυρίας Τυχεροπούλου -η οποία ενέκρινε παράτυπα τις προσφυγές τους- συνέχιζαν μέχρι πρόσφατα την εγκληματική τους δράση.
ΕυθύνεςΗ όζουσα υπόθεση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις που ακουμπούν και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα το «ΘΕΜΑ» δείχνει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είχαν αναλυτική ενημέρωση ήδη από τον Μάρτιο του 2025 για την προβληματική δράση της κυρίας Τυχεροπούλου, ωστόσο, φαίνεται ότι επέλεξαν να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί της. Συγκεκριμένα, στις 29.4.2025 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, σε εμπιστευτικό απαντητικό έγγραφο καταγράφει τους λόγους για τους οποίους η κυρία Τυχεροπούλου όχι μόνο δεν έπρεπε να αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες, αλλά να καταστεί η ίδια ελεγχόμενη για σωρεία παραβάσεων.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαλάτας ενημέρωνε την εισαγγελική αρχή για τις προβληματικές πληρωμές της κυρίας Τυχεροπούλου στους παραγωγούς, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες από το «ελληνικό FBI». Ειδικότερα, ο έμπειρος δικαστικός λειτουργός μιλούσε για «πιθανολογούμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην παράνομη αποδοχή εξέτασης αιτήσεων θεραπείας - ιεραρχικών προσφυγών και στη συνέχεια αποδοχής αυτών, με συνέπεια την πρόκληση ζημιάς στα ταμεία του πρωτογενούς τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης τουλάχιστον 718.536 ευρώ, που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 80679/19.12.2024 πόρισμα της ειδικώς συσταθείσας επιτροπής και επιμερίζονται ως κατωτέρω: α) Ο.Ν. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά Ε.Ε.: 7.080,70 ευρώ, β) Ν.Χ. με ΑΦΜ 06…. Ζημιά.: 10.005,69 ευρώ, γ) Σ.Π. με ΑΦΜ 02…. Ζημιά: 422.536,71 ευρώ, δ) Γ.Γ. με ΑΦΜ 05…. Ζημιά 188.687,62 ευρώ, ε) Ν.Δ. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά: 50.431,44 ευρώ, στ) F.C. με ΑΦΜ 12…. Παράβαση καθήκοντος, ζ) Σ.Θ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά: 4.084,27 ευρώ, η) Σ.Α. με ΑΦΜ 04… Ζημιά: 151.064,89 ευρώ, θ) B.M. με ΑΦΜ 13…., ι) Σ.Κ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά: 35.709,57 ευρώ…».
Η Δήμητρα ΧαλικιάΑξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Νίκος Πασχάλης, απαντώντας τότε στις αναφορές Σαλάτα δήλωνε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τις σχετικές καταγγελίες και διαβεβαίωνε ότι θα ενημερώσει σχετικά τη διαχειρίστρια της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόπη Παπανδρέου, ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης της συνεργασίας με την κυρία Τυχεροπούλου. Πάντως, τα πραγματικά περιστατικά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέλεξε να μην ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία που καταγράφουν πιθανή ζημιά των ευρωπαϊκών πόρων.
Αντιθέτως, η έρευνα κινήθηκε πρόσφατα από την Οικονομική Αστυνομία μετά από ένορκη κατάθεση που παρείχε αυτοβούλως η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρα Χαλικιά.
Το έμπειρο στέλεχος παρουσίασε στις Αρχές στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές του κ. Σαλάτα και αποδεικνύουν ότι οι συλληφθέντες στην Κοζάνη είχαν εισπράξει παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου. Πάντως, η ίδια υποστηρίζει ότι οι ιεραρχικές προσφυγές που βρέθηκαν στην ντουλάπα της ορθώς έγιναν δεκτές, καθώς οι παραγωγοί (σ.σ. πολλοί εκ των οποίων συνελήφθησαν πρόσφατα) είχαν στο πλαίσιο του επαναληπτικού ελέγχου καταθέσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που όφειλαν.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Το έμπειρο στέλεχος παρουσίασε στις Αρχές στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές του κ. Σαλάτα και αποδεικνύουν ότι οι συλληφθέντες στην Κοζάνη είχαν εισπράξει παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου. Πάντως, η ίδια υποστηρίζει ότι οι ιεραρχικές προσφυγές που βρέθηκαν στην ντουλάπα της ορθώς έγιναν δεκτές, καθώς οι παραγωγοί (σ.σ. πολλοί εκ των οποίων συνελήφθησαν πρόσφατα) είχαν στο πλαίσιο του επαναληπτικού ελέγχου καταθέσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που όφειλαν.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
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