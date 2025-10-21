Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
Με έχουν λοιδορήσει επειδή μιλάω δημοσίως για την αγάπη μου για τον Θεό, ανέφερε ο παρουσιαστής
Την πίστη του στον Θεό υπογράμμισε ο Γρηγόρης Αρναουτόγλου. Ο παρουσιαστής τόνισε ότι έχει γίνει αντικείμενο χλευασμού επειδή αναφέρεται δημόσια σε αυτή. Παράλληλα, σημείωσε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει σε σημείο θρησκοληψίας, αποφεύγοντας να έχει ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», με το επεισόδιο να προβάλλεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ένα μέρος των δηλώσεών του παρουσιάστηκε στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Σε αυτό, ο παρουσιαστής αναφέρει: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».
Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός γάμου μοιράστηκε έναν προβληματισμό του. Όπως είπε, φοβάται ότι αν κάνει τελικά το επόμενο βήμα, θα θελήσει να χωρίσει. Η επιθυμία του να διαφυλάξει τη σχέση του είναι ο λόγος, εξήγησε, που δεν προχωρά στον γάμο. «Φοβάμαι μήπως παντρευτώ μπω στη διαδικασία και χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», σημείωσε.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», με το επεισόδιο να προβάλλεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ένα μέρος των δηλώσεών του παρουσιάστηκε στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Σε αυτό, ο παρουσιαστής αναφέρει: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».
Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός γάμου μοιράστηκε έναν προβληματισμό του. Όπως είπε, φοβάται ότι αν κάνει τελικά το επόμενο βήμα, θα θελήσει να χωρίσει. Η επιθυμία του να διαφυλάξει τη σχέση του είναι ο λόγος, εξήγησε, που δεν προχωρά στον γάμο. «Φοβάμαι μήπως παντρευτώ μπω στη διαδικασία και χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι», σημείωσε.
Δείτε το τρέιλερ
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα