Προκαλεί ξανά ο Σμότριτς: Αφαιρεί τον παλαιστινιακό έλεγχο από τον θρησκευτικό χώρο της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη

Το Σπήλαιο των Πατριαρχών είναι χώρος λατρείας ταυτόχρονα από τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς





Ο Σμότριτς, πολιτικός της ισραηλινής ακροδεξιάς, διευθύνει εκτός από το υπουργείο του το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού, όργανο που υπάγεται στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιο για διοικητικές αποφάσεις που αφορούν την εποικιστική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Σπηλαίου των Πατριαρχών, δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του δήμου της Χεβρώνας», δήλωσε ο Σμότριτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συμμετείχε στα εγκαίνια νέου εβραϊκού οικισμού κοντά στη Χεβρώνα.



Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης και παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.



Το Σπήλαιο των Πατριαρχών βρίσκεται στην ζώνη H2, τομέα της πόλης ο οποίος ελέγχεται από το Ισραήλ όπου ζουν περίπου 40.000 Παλαιστίνιοι δίπλα σε περίπου 200 οικογένειες Ισραηλινών εποίκων.



ταυτόχρονα από τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς ως τόπος ταφής του Αβραάμ και άλλων βιβλικών μορφών, είναι επίσης γνωστός στους μουσουλμάνους ως Τζαμί του Ιμπραήμ.



Ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε το 1997 είχε αφήσει τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του συγκροτήματος στους Παλαιστινίους, μια διευθέτηση που, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, περιορίστηκε σταδιακά από το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.



«Κατάργησα το πρωτόκολλο της Χεβρώνας», δήλωσε ο Σμότριτς, ένθερμος υποστηρικτής της προσάρτησης Δυτικής Όχθης και έποικος ο ίδιος.



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«Τέτοια μονομερή μέτρα συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με την ισραηλινή πλευρά, όπως και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αντέδρασε με αγανάκτηση το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.



Ο δήμος της Χεβρώνας κατήγγειλε από την πλευρά του τη «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει τον έλεγχό του στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Χεβρώνας».



Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων από το 1967, αλλά επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία στα τέλη του 2022, χάρη σε μια συμμαχία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.



Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε την Τρίτη ότι αφαίρεσε από τους Παλαιστίνιους την εξουσία που είχαν επί του θρησκευτικού χώρου του Σπηλαίου των Πατριαρχών, στην πόλη της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και μετέφερε τον έλεγχο του χώρου αυτού στο Ισραήλ.Ο Σμότριτς, πολιτικός της ισραηλινής ακροδεξιάς, διευθύνει εκτός από το υπουργείο του το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού, όργανο που υπάγεται στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιο για διοικητικές αποφάσεις που αφορούν την εποικιστική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.«Πολλές αρμοδιότητες που παλαιότερα παρέχονταν στη Χεβρώνα και στους αγίους τόπους (που βρίσκονται εκεί), συμπεριλαμβανομένου του θεμελίου της ύπαρξής μας, του, δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του δήμου της Χεβρώνας», δήλωσε ο Σμότριτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συμμετείχε στα εγκαίνια νέου εβραϊκού οικισμού κοντά στη Χεβρώνα.Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης και7.Το Σπήλαιο των Πατριαρχών βρίσκεται στην ζώνη H2, τομέα της πόλης ο οποίος ελέγχεται από το Ισραήλ όπου ζουν περίπου 40.000 Παλαιστίνιοι δίπλα σε περίπου 200 οικογένειες Ισραηλινών εποίκων.Χώρος λατρείας, είναι επίσης γνωστός στους μουσουλμάνους ως Τζαμί του Ιμπραήμ.Ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε το 1997 είχε αφήσει τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του συγκροτήματος στους Παλαιστινίους, μια διευθέτηση που, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, περιορίστηκε σταδιακά από το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.«Κατάργησα το πρωτόκολλο της Χεβρώνας», δήλωσε ο Σμότριτς, ένθερμος υποστηρικτής της προσάρτησης Δυτικής Όχθης και έποικος ο ίδιος.Σύμφωνα με τον Γιονάταν Μιζράχι, συνδιευθυντή της οργάνωσης κατά της εποικιστικής δραστηριότητας «Ειρήνη Τώρα», η απόφαση αυτή λήφθηκε σε μια συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Σχεδιασμού την περασμένη Τετάρτη, κάτι που επιβεβαιώνουν τα πρακτικά της συνεδρίασης.«Τέτοια μονομερή μέτρα συνιστούνπου έχουν υπογραφεί με την ισραηλινή πλευρά, όπως και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αντέδρασε με αγανάκτηση το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.Ο δήμος της Χεβρώνας κατήγγειλε από την πλευρά του τη «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει τον έλεγχό του στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Χεβρώνας».Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων από το 1967, αλλά επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία στα τέλη του 2022, χάρη σε μια συμμαχία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Χωρίς να υπολογιστεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη σε οικισμούς τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.