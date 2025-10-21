Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το φιλί στο στόμα που αντάλλαξε με τη Super Κική
Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια βραδινής τους εξόδου στα μπουζούκια
Μία φωτογραφία, στην οποία ανταλλάζει ένα φιλί με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, δημοσίευσε στα social media η Super Κική. Η Instagrammer ανέφερε στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της, πως το στιγμιότυπο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου της στα μπουζούκια.
Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Super Κική αποφάσισε να κάνει μια διαφορετική έξοδο αυτή τη φορά και να επισκεφτεί με την παρέα της το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου.
Εκεί μάλιστα, συνάντησε τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν μαζί τη βραδιά τους. Οι δύο γυναίκες δεν παρέλειψαν φυσικά, να ποζάρουν στον φακό. Στο στιγμιότυπο που ανέβασε η Instagrammer, οι δυο τους εμφανίζονται να ανταλλάζουν ένα φιλί στο στόμα.
Στη λεζάντα, με την οποία συνοδεύει την ανάρτησή της, η Super Κική έγραψε: «Δεν έχω ξανά πάει επιτούτου στα μπαζούκια! Δε θυμάμαι πολλά… λέγαμε χρόνια να πάμε και ήταν ακριβώς έτσι όπως το φανταστήκαμε και ίσως καλύτερο απτή φαντασία μας! Εννοείτε την Αλεξανδράκη την πέτυχα καταλαθος γιατί είναι καρμικο να την πετυχαίνω παντού….. η Λιόλιου είναι μια σταρ κανονική που είχα να την δω από όταν είμασταν στο τζαστ και δε περίμενα ποτέ να χει παραμείνει η ίδια κουλ τυπισσα αλλά και χίπισσα όπως την αποκαλώ εγώ! Ήταν γεμάτο γοργόνες παντού και η βραδιά έγινε ακόμα πιο οικία στην αγοραφοβία μου! Κατερίνα Λιόλιου, σε ευχαριστώ που υπάρχεις και θα σε στηρίζω για πάντα».
