Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αρνήθηκε να σχολιάσει τις αμοιβές των influencers: «Δεν με αφορά, εγώ είμαι επιχειρηματίας»
Το μοντέλο αναφέρθηκε επιπλέον, στον Δημήτρη Αλεξάνδρου τονίζοντας πως η ίδια ευθύνεται για τις ερωτήσεις που δέχεται
Για τα πολυσυζητημένα ποσά που ακούγονται γύρω από τις αμοιβές Έλληνων influencers μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την αφορά η κουβέντα, αφού η ίδια δηλώνει επιχειρηματίας, ενώ ρωτήθηκε και για τη φιλία της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, θέμα που συχνά αναφέρεται στα τηλεοπτικά πάνελ. Όπως είπε, δεν κατηγορεί κανέναν δημοσιογράφο για τις ερωτήσεις που δέχεται, αφού η ίδια είναι εκείνη που έχει μιλήσει δημόσια για εκείνον.
Το μοντέλο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες σε βραδινή της έξοδο, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή Happy Day. Απαντώντας στις ερωτήσεις για τα υψηλά ποσά που φέρεται να κερδίζουν οι influencers, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν ξεκάθαρη: «Δεν απαντάω για τέτοια πράγματα, δεν με αφορούν. Δεν ξέρω, εγώ είμαι επιχειρηματίας».
Δείτε το βίντεο
Όταν όμως η συζήτηση στράφηκε στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δήλωσε: «Εγώ φταίω που δέχομαι ερωτήσεις για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Δεν κατηγορώ κανέναν δημοσιογράφο και καμία εκπομπή, φταίω εγώ. Δεν μου φταίει κανένας. Φταίω εγώ που ανοίγω το στόμα μου και μιλάω». Η ίδια, θέλοντας να εξηγήσει τη στάση της, πρόσθεσε: «Φταίω εγώ που πολλές φορές, σε συναισθηματική φόρτιση, μπορεί να πω κάτι που, όταν το πεις, εδώ που γράφει… δεν ξεγράφει. Και εγώ δεν είμαι αυτή».
