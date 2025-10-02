Αλεξανδράκη για Τούνη και Αλεξάνδρου: Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά, είμαι καλά και με τους δύο
Δείτε το βίντεο με όσα είπε το μοντέλο
Την αγάπη της για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το μοντέλο δέχτηκε ερωτήσεις για τους δύο φίλους της που υπήρξαν ζευγάρι και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, αρνήθηκε όμως να απαντήσει. Η Δήμητρα Αλεξαναδράκη ξεκαθάρισε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τόσο με την Instagrammer όσο και με το μοντέλο, για τον οποίο ωστόσο τους τελευταίους μήνες έχε κάνει αιχμηρές δηλώσεις.
«Δεν απαντάω για την Ιωάννα, αρνούμαι. Ούτε για τον Δημήτρη. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τους ίδιους. Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά. Είμαι καλά και με τους δύο», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας πως θα ασχοληθεί με το τραγούδι μέσα από μια συνεργασία με τον Claydee. «Μπαίνω σε έναν άλλο χώρο, έχει να κάνει με το τραγούδι. Μη γελάτε, γελάω μόνη μου. Θα κάνω κάτι με τον Claydee», εξήγησε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
