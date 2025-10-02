ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Αλεξανδράκη για Τούνη και Αλεξάνδρου: Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά, είμαι καλά και με τους δύο
GALA
Δήμητρα Αλεξανδράκη Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου

Αλεξανδράκη για Τούνη και Αλεξάνδρου: Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά, είμαι καλά και με τους δύο

Δείτε το βίντεο με όσα είπε το μοντέλο

Αλεξανδράκη για Τούνη και Αλεξάνδρου: Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά, είμαι καλά και με τους δύο
Γεωργία Κοτζιά
Την αγάπη της για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το μοντέλο δέχτηκε ερωτήσεις για τους δύο φίλους της που υπήρξαν ζευγάρι και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, αρνήθηκε όμως να απαντήσει. Η Δήμητρα Αλεξαναδράκη ξεκαθάρισε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τόσο με την Instagrammer όσο και με το μοντέλο, για τον οποίο ωστόσο τους τελευταίους μήνες έχε κάνει αιχμηρές δηλώσεις.

«Δεν απαντάω για την Ιωάννα, αρνούμαι. Ούτε για τον Δημήτρη. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τους ίδιους. Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά. Είμαι καλά και με τους δύο», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας πως θα ασχοληθεί με το τραγούδι μέσα από μια συνεργασία με τον Claydee. «Μπαίνω σε έναν άλλο χώρο, έχει να κάνει με το τραγούδι. Μη γελάτε, γελάω μόνη μου. Θα κάνω κάτι με τον Claydee», εξήγησε.

Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»

Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο

Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης