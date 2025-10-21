Ο Λούις Τόμλινσον αποκάλυψε πως μισεί τον Λόγκαν Πολ: «Είναι ένα απαίσιο καθίκι»
Ο τραγουδιστής μίλησε για τον πυγμάχο κι εξήγησε τους λόγους πίσω από την αντιπάθεια που νιώθει για εκείνον
Την αντιπάθειά του για τον Λόγκαν Πολ εξέφρασε ο Λούις Τόμλινσον, ξεκαθαρίζοντας πως θα τον «μισεί για πάντα», αναφερόμενος στην περιβόητη συνέντευξη που είχε δώσει το 2022 ο αείμνηστος Λίαμ Πέιν στο podcast του YouTuber και πυγμάχου.
Σε συνέντευξή του στην Independent, ο 33χρονος τραγουδιστής δεν έκρυψε την οργή του για τον πυγμάχο. «Τον σιχαίνομαι, θα τον σιχαίνομαι για πάντα. Είναι ένα απαίσιο, απαίσιο καθίκι», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απέχθειά του. «Αυτό είναι το πρόβλημα με ορισμένα κομμάτια της "νέας δημοσιογραφίας". Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, κάποιοι τουλάχιστον, έχουν ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους για τους οποίους γράφουν», πρόσθεσε ο τραγουδιστής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την έλλειψη ευαισθησίας στη συνέντευξη του Λίαμ Πέιν.
Η περιβόητη αυτή συνέντευξη είχε δοθεί στο podcast «Ιmpaulsive» του Λόγκαν Πολ, με τον Λίαμ Πέιν να μιλάει για τη δημιουργία των One Direction από τον Σάιμον Κόουελ και αποκάλυψε προσωπικές στιγμές από τη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Λίαμ Πέιν είχε χαρακτηρίσει τον Λούις Τόμλινσον «φασαριόζο», ενώ είχε ισχυριστεί πως ένα μέλος του συγκροτήματος τον είχε «κολλήσει στον τοίχο» στα παρασκήνια κάποιας συναυλίας. Παράλληλα, είχε εκφράσει έντονα αρνητικά σχόλια για τον Ζέιν Μάλικ, λέγοντας: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν συμπαθώ τον Ζέιν, αλλά και πολλοί λόγοι που θα είμαι πάντα στο πλευρό του».
Η συνέντευξη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές, με αποτέλεσμα ο Λίαμ Πέιν να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. «Ήμουν εξοργισμένος με ό,τι συνέβαινε γύρω μου… και τα έβαλα με όλους τους άλλους», είχε δηλώσει αργότερα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε 100 ημέρες σε κέντρο αποτοξίνωσης. Πολλοί τότε, κατέκριναν τον Λόγκαν Πολ, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση του τραγουδιστή, που τότε έδινε μάχη με τους εθισμούς του, για λόγους δημοσιότητας.
Ο Λίαμ Πέιν έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου Casa Sur Palermo στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα κρανίου και εσωτερική αιμορραγία, ενώ στο αίμα του βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τέσσερις φορές πάνω από το νόμιμο όριο και διάφορες ουσίες, όπως κοκαΐνη, κρακ και βενζοδιαζεπίνες.
Louis Tomlinson names ‘horrible’ celebrity he will ‘forever despise’ https://t.co/x1sMQZjpNO pic.twitter.com/iHUZG6cmhM— Page Six (@PageSix) October 21, 2025
