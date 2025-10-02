Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον συναντιούνται ξανά για ένα ντοκιμαντέρ για τους One Direction
Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αναμνήσεις από τη θρυλική τους πορεία ως συγκρότημα, καθώς και αναφορές στον αδικοχαμένο, Λίαμ Πέιν
Τα πρώην μέλη των One Direction, Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον ενώθηκαν ξανά για ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Netflix, στο οποίο θα συμμετάσχουν σε ένα road trip σε όλη την Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αναμνήσεις από τη θρυλική τους πορεία ως συγκρότημα, καθώς και αναφορές στον αδικοχαμένο, Λίαμ Πέιν.
Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει και η κυκλοφορία της αναμένεται για την επόμενη χρονιά. Τα δύο πρώην μέλη του συγκροτήματος έχουν συνάψει πολυεκατομμυριαία συμφωνία με τη Netflix για το πρότζεκτ. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους, που μίλησε στη Sun: «Αυτό θα είναι ένα τεράστιο σόου για τη Netflix και είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει τη διεθνή βάση των fans των 1D. Είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει μια ευκαιρία για βαθύτερες συζητήσεις και αναστοχασμό σχετικά με το απίστευτο ταξίδι της μπάντας από τότε που δημιουργήθηκε στο X Factor πριν από 15 χρόνια».
Αν και εκπρόσωποί τους δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο, η προοπτική του ντοκιμαντέρ έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους. Οι One Direction βρίσκονται σε παύση από τον Ιανουάριο του 2016, με τον Ζέιν Μάλικ να αποχωρεί νωρίτερα, το 2015.
Η τραγική απώλεια του άλλου μέλους του συγκροτήματος, Λίαμ Πέιν τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες, σόκαρε τη μουσική βιομηχανία. Τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης έδειξαν ότι είχε στο σώμα του κοκκαΐνη, κρακ και βενζοδιαζεπίνες τη στιγμή του θανάτου του.
Πριν από τον θάνατό του, η μπάντα σχεδίαζε μια πιθανή επιστροφή, με όλες τις πηγές να αναφέρουν ότι τα πέντε μέλη είχαν «συζητήσει να κάνουν ένα τελευταίο reunion show». Η μπάντα είχε δημιουργηθεί το 2010 στο X Factor, όταν τα μέλη πέρασαν από μεμονωμένες auditions και ενώθηκαν από τους κριτές Simon Cowell, Nicole Scherzinger και Louis Walsh. Όλοι τους ακολούθησαν τελικά σόλο καριέρες, με τον Χάρι Στάιλς να σημειώνει τη μεγαλύτερη επιτυχία, κερδίζοντας το Grammy για το «Album of the Year» το 2023 με το Harry’s House.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
One Direction members set to reunite for new Netflix show after Liam Payne’s death: report https://t.co/OsVM9HAd9F pic.twitter.com/AN8k3zRTZg— Page Six (@PageSix) October 2, 2025
