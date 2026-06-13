Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Διαδηλωτές στην Αλβανία γκρέμισαν φράχτες εργοταξίου τουριστικής μονάδας: Επιμένει η οργή για τα επενδυτικά σχέδια
Πρόκειται για περίπτωση κατασκευής ξενοδοχείου διαφορετική από αυτή στην οποία εμπλέκεται ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ
Αναστάτωση επικρατεί εδώ και εβδομάδες στην Αλβανία όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
The events in Rrjoll today show, that Edi Rama's police state is crumbling. Rama's agents in Tirana, who try to control the protests, are failing. His alliance with local and Zionist mafia is collapsing. The oppressive system he built is falling. Anarchy is replacing dictatorship pic.twitter.com/bWhnoO3RFn— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) June 13, 2026
🇦🇱 After protests in southern Albania, angry protesters in Rrjoll, northern Albania, removed fences from a site where a luxurious resort is being built.— kos_data (@kos_data) June 13, 2026
The protesters say land belonging to 200 families has been confiscated.
Environmental and anti-corruption protests are taking… pic.twitter.com/3ny5vUWPVl
Protesta në Rrjoll, banorët shembin rrethimin prej hekuri dhe futen në kantier! Përplasen me policët 13-6-26 Protest in Rrjoll, residents tear down the iron fence and enter the construction site! They clash with the police No to Trump No to Rama No to Israel#albaniaisnofor sale pic.twitter.com/zMx40GXF24— Tom Welschen (@TWelschen) June 13, 2026
Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.
Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.
Αλβανική εταιρεία αναπτύσσει πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.
«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;»
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