Διαδηλωτές στην Αλβανία γκρέμισαν φράχτες εργοταξίου τουριστικής μονάδας: Επιμένει η οργή για τα επενδυτικά σχέδια
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Τζάρεντ Κούσνερ Τουρισμός Επένδυση

Διαδηλωτές στην Αλβανία γκρέμισαν φράχτες εργοταξίου τουριστικής μονάδας: Επιμένει η οργή για τα επενδυτικά σχέδια

Πρόκειται για περίπτωση κατασκευής ξενοδοχείου διαφορετική από αυτή στην οποία εμπλέκεται ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ

Διαδηλωτές στην Αλβανία γκρέμισαν φράχτες εργοταξίου τουριστικής μονάδας: Επιμένει η οργή για τα επενδυτικά σχέδια
Περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν το Σάββατο μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα γύρω από οικόπεδο στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα.

Αναστάτωση επικρατεί εδώ και εβδομάδες στην Αλβανία όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.


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Διαδηλωτές στην Αλβανία γκρέμισαν φράχτες εργοταξίου τουριστικής μονάδας: Επιμένει η οργή για τα επενδυτικά σχέδια


Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικολ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

Αλβανική εταιρεία αναπτύσσει πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;»

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