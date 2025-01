Λίαμ Πέιν: Θα τιμηθεί με αφιέρωμα στα φετινά BRIT Awards - Τα υπόλοιπα μέλη των One Direction αναμένεται να επανενωθούν έπειτα από 10 χρόνια

Κλείσιμο

πρόκειται να τιμηθεί με ένα ειδικό αφιέρωμα στα φετινά, σύμφωνα με την Daily Mail.Ο τραγουδιστής πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 31 ετών, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε στην Αργεντινή.Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι υπεύθυνοι του σόου βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο για να βάλουν σε εφαρμογή σχέδια προκειμένου να αποδώσουν έναν «αξέχαστο» φόρο τιμής στον τραγουδιστή, ο οποίος είχε παρευρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείων πολλές φορές κατά τη διάρκεια των χρόνων, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος τωνΕντωμεταξύ, το αφιέρωμα θα μπορούσε να δει τα πρώην μέλη των One Direction -και- να επανενώνονται στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.Τελευταία φορά εμφανίστηκαν μαζί τον Μάρτιο του 2015 στο Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους «On The Road Again Tour».Μια πηγή δήλωσε στη Sun: «Ο φόρος τιμής στον Λίαμ στη φετινή εκδήλωση έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο και φήμες ότι τα υπόλοιπα μέλη των One Direction ίσως επανενωθούν τελικά στη σκηνή. Θα ήταν ένας απόλυτα κατάλληλος τρόπος για να τιμήσουμ τον Λίαμ και οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για το πώς να κάνουμε αυτό το τμήμα των Brit Awards αξέχαστο».Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Πέιν «αγαπούσε» τη διοργάνωση του ετήσιου μουσικού γεγονότος, καθώς είχε παρακολουθήσει και εμφανιστεί στο παρελθόν, και θα «παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας» των Brit Awards.Συνέχισε λέγοντας: «Βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο προετοιμασίας και οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, με τις επίσημες προσεγγίσεις να γίνονται τις επόμενες εβδομάδες, αλλά αναμένεται να υπάρχει ένα μείγμα εμφανίσεων, ωραίων φωτογραφικών μοντάζ και βίντεο μοντάζ και ζωντανής ορχήστρας».