Χριστίνα Βίδου: Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχει κάνει η κόρη μου ήταν για τον πατέρα της
Ο πρώην σύζυγος της δημοσιογράφου και πατέρας της κόρης της έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή
Την πιο δύσκολη ερώτηση που της έχει θέσει η κόρη της, μοιράστηκε η Χριστίνα Βίδου, λέγοντας ότι αφορούσε στον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
Η δημοσιογράφος έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απώλεια του πρώην συζύγου της, με τον οποίο είχαν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.
Όσο για τη σχέση με την κόρη της, Λορένα που βρίσκεται στην εφηβεία, η Χριστίνα Βίδου εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πως υπάρχουν ελεγχόμενες εντάσεις ανάμεσά τους, τις οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρεί φυσιολογικές.
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Αν δεν υπάρξουν ταραχές και εντάσεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά την περίοδο της εφηβείας, κάτι δεν κάνεις καλά. Το παιδί στην εφηβεία οφείλει να σε αποδομήσει. Η κόρη μου περνάει μια πολύ ήπια εφηβεία, επομένως είμαστε καλά» ενώ για την πιο δύσκολη ερώτηση, που της έχει θέσει η κόρη της απάντησε: «Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχει κάνει η κόρη μου ήταν πολλά χρόνια πίσω, όταν με ρώτησε για τον πατέρα της».
Ο Σωκράτης ήθελε η κόρη μας να πετάξει την τέφρα του
Η Χριστίνα Βίδου είχε μιλήσει πριν από δύο χρόνια στην εκπομπή «Μπαμπά-δες» για το πώς η κόρη της βίωσε τόσο το διαζύγιο με τον πατέρα της όσο και την απώλειά του.
«Πήραμε διαζύγιο όταν ήταν η κόρη μου 4 ετών. Τότε ήταν, ναι μεν, μικρό το παιδί, αλλά αντιλήφθηκε ότι ο μπαμπάς και η μαμά θα ζουν χωριστά. Μέχρι να προσαρμοστούμε όλοι, της ήταν και εκείνης δύσκολο. Πολύ δύσκολο» είχε πει η δημοσιογράφος.
Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Είναι προτιμότερο να υπάρχει στο σπίτι αγάπη, από το να μην υπάρχει καθόλου. Εμείς δεν θέλαμε να συμβιβαστούμε, γιατί θέλαμε το παιδί να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με αγάπη. Αν αυτό σήμαινε δύο ξεχωριστά σπίτια, τότε θα ήταν δύο ξεχωριστά σπίτια. Όμως αυτό δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, δεν ήταν τίποτα εύκολο. Ήθελε πολλή δουλειά».
Αναφερόμενη στην απώλεια του πρώην συζύγου της, η Χριστίνα Βίδου είχε πει: «Η απώλεια του μπαμπά της ήρθε όταν εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να πάω σε ψυχαναλυτή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο για εκείνη, αλλά μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για την κόρη μου. Ο Σωκράτης ήθελε να αποτεφρωθεί και η κόρη μας να πετάξει την τέφρα του. Δεν μπορείς να φανταστείς από τη μια τη βαθιά συγκίνηση και τον πόνο, και από την άλλη μέσα μου το πόσο περήφανη ήμουν για αυτό το παιδί που το έκανε».
Δείτε το βίντεο
