Λαγοκέφαλοι-κανίβαλοι: Το πείραμα Έλληνα ψαρά που αποκαλύπτει την άγρια φύση τους, δείτε βίντεο
Λαγοκέφαλοι-κανίβαλοι: Το πείραμα Έλληνα ψαρά που αποκαλύπτει την άγρια φύση τους, δείτε βίντεο
Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει λαγοκέφαλους να κατασπαράζουν ομοειδή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – Επιβεβαιώνονται οι μαρτυρίες ψαράδων και οι καταγραφές ειδικών
Το βίντεο ενός έμπειρου ψαρά έρχεται να φωτίσει μία από τις πιο ακραίες και τρομακτικές πτυχές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, ενός είδους που τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην αλιεία όσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο ψαράς αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο πείραμα, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας, την κανιβαλιστική τάση του είδους. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό αλλά και αποκαλυπτικό.
Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και άρχισε να το κατασπαράζει με μανία, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα. Η ταχύτητα, η αγριότητα και η συντονισμένη επίθεση επιβεβαιώνουν τη φήμη του συγκεκριμένου ψαριού ως ενός από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο.
Οι αλιείς μάλιστα τονίζουν πως η πρακτική να πετιούνται νεκροί λαγοκέφαλοι πίσω στη θάλασσα λειτουργεί συχνά σαν «τροφή» για τα υπόλοιπα μέλη του είδους, ενισχύοντας την παρουσία τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Διαθέτει ισχυρά δόντια που μπορούν να κόψουν δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό, ενώ η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της τετροδοτοξίνης, μιας ισχυρής νευροτοξίνης που περιέχει.
Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο ψαράς αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο πείραμα, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας, την κανιβαλιστική τάση του είδους. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό αλλά και αποκαλυπτικό.
Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και άρχισε να το κατασπαράζει με μανία, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα. Η ταχύτητα, η αγριότητα και η συντονισμένη επίθεση επιβεβαιώνουν τη φήμη του συγκεκριμένου ψαριού ως ενός από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο.
Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει και σχετικές καταγραφές που δημοσιεύονται από την Boat & Fishing, όπου επισημαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίζουν έντονες κανιβαλιστικές συμπεριφορές και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμη και εναντίον μελών του ίδιου τους του κοπαδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως όταν κάποιος λαγοκέφαλος είναι τραυματισμένος, αδύναμος ή εγκλωβισμένος σε αγκίστρι. Τότε, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι επιτίθενται άμεσα και το κατασπαράζουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του.
@zavras_fishing ΤΡΌΜΟΣ με τα Λαγόψαρα 😱 ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΊΒΑΛΟΙ & Τρώνε τα ΠΆΝΤΑ 🆘 ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ #zavrasfishing #sea #deadlyfish #sea #ψαρεμα ♬ πρωτότυπος ήχος - zavras_fishing
Οι αλιείς μάλιστα τονίζουν πως η πρακτική να πετιούνται νεκροί λαγοκέφαλοι πίσω στη θάλασσα λειτουργεί συχνά σαν «τροφή» για τα υπόλοιπα μέλη του είδους, ενισχύοντας την παρουσία τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Διαθέτει ισχυρά δόντια που μπορούν να κόψουν δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό, ενώ η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της τετροδοτοξίνης, μιας ισχυρής νευροτοξίνης που περιέχει.
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