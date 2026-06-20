Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: Το δώρο γενεθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόνγκα, Λάιλς

Τα σερβικά ΜΜΕ όχι απλά θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία των πράσινων με τον πολυνίκη τεχνικό, αλλά προσθέτουν συνεχώς και νέες πληροφορίες για το deal - Τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Μπατίστ και ο Διαμαντίδης