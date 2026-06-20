Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: Το δώρο γενεθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόνγκα, Λάιλς
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: Το δώρο γενεθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόνγκα, Λάιλς
Τα σερβικά ΜΜΕ όχι απλά θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία των πράσινων με τον πολυνίκη τεχνικό, αλλά προσθέτουν συνεχώς και νέες πληροφορίες για το deal - Τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Μπατίστ και ο Διαμαντίδης
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα και παρόλο που από τον Παναθηναϊκό δεν έχει επιβεβαιωθεί το παραμικρό για τις επαφές των δύο πλευρών, την ίδια ώρα στη Σερβία μιλούν ήδη για την επόμενη μέρα των πράσινων.
Στις αθλητικές ιστοσελίδες γίνεται αναφορά για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να προσφέρει στον Ζοτς πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.
Ωστόσο αυτό που τονίζουν με έμφαση είναι το γεγονός ότι «ο...αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, γνωστός για το εξαιρετικά εκρηκτικό του ταμπεραμέντο και την τάση του να αναμειγνύεται υπερβολικά στο έργο των προπονητών του, έκανε πίσω και υποσχέθηκε στον Ομπράντοβιτς ότι θα έχει εντελώς λευκή επιταγή) στη δημιουργία και τη διαχείριση της ομάδας».
Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το φλερτ που αποκαλύπτουν με τον Ισαάκ Μπόνγκα, τον Γερμανό άσο της Παρτίζαν που ήταν ο μοναδικός παίκτης των «τσίρνο-μπέλι», ο οποίος όταν αποχώρησε ο Ομπράντοβιτς από την ομάδα του Βελιγραδίου είχε βγει δημόσια και είχε πει «θα φύγω και εγώ μαζί του».
Ο Μπόνγκα δεν έφυγε, φέρεται να έχει προτεραιότητα το NBA (περιμένει πρόταση από τους Πίστονς), ακούστηκε για Ολυμπιακό, αλλά στο Βελιγράδι θεωρούν δεδομένη την άφιξη του στον ΠΑΟ εφόσον δεν περάσει τον Ατλαντικό.
Ένα άλλο όνομα ωστόσο που αναφέρεται στα μεταγραφικά σενάρια για τους πράσινους είναι και αυτό του Καναδού Τρέι Λάιλς ο οποίος αποχωρεί από την Μαδρίτη και την Ρεάλ στο πλαίσιο της γενικής εκκαθάρισης που κάνει αυτό το καλοκαίρι ο ισπανικός σύλλογος. Ωστόσο το επιθετικό ταλέντο του Λάιλς δεν αφήνει αδιάφορο τον Ομπράντοβιτς που φέρεται να τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του...
Οι Σέρβοι συνάδελφοι αποκαλύπτουν ότι με την έλευση Ομπράντοβιτς δημιουργείται τεράστιο ερωτηματικό για το μέλλον του Κέντρικ Ναν «δεδομένου ότι ο Ομπράντοβιτς έχει διαφορετικό όραμα για τη συγκεκριμένη θέση».
Από κει και πέρα επικαλούμενοι ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ζοτς ήθελε να φέρει μαζί του στην Αθήνα τον Ζόραν Σάβιτς, ως τεχνικό διευθυντή (θέση που είχε στην Παρτίζαν), αλλά ο τελευταίος απάντησε αρνητικά (επικαλούμενος το συναισθηματικό δέσιμο του με τον ΠΑΟΚ στον οποίο αγωνίστηκε τη δεκαετία του '90).
Στις αθλητικές ιστοσελίδες γίνεται αναφορά για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να προσφέρει στον Ζοτς πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.
Ωστόσο αυτό που τονίζουν με έμφαση είναι το γεγονός ότι «ο...αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, γνωστός για το εξαιρετικά εκρηκτικό του ταμπεραμέντο και την τάση του να αναμειγνύεται υπερβολικά στο έργο των προπονητών του, έκανε πίσω και υποσχέθηκε στον Ομπράντοβιτς ότι θα έχει εντελώς λευκή επιταγή) στη δημιουργία και τη διαχείριση της ομάδας».
Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το φλερτ που αποκαλύπτουν με τον Ισαάκ Μπόνγκα, τον Γερμανό άσο της Παρτίζαν που ήταν ο μοναδικός παίκτης των «τσίρνο-μπέλι», ο οποίος όταν αποχώρησε ο Ομπράντοβιτς από την ομάδα του Βελιγραδίου είχε βγει δημόσια και είχε πει «θα φύγω και εγώ μαζί του».
Ο Μπόνγκα δεν έφυγε, φέρεται να έχει προτεραιότητα το NBA (περιμένει πρόταση από τους Πίστονς), ακούστηκε για Ολυμπιακό, αλλά στο Βελιγράδι θεωρούν δεδομένη την άφιξη του στον ΠΑΟ εφόσον δεν περάσει τον Ατλαντικό.
Ένα άλλο όνομα ωστόσο που αναφέρεται στα μεταγραφικά σενάρια για τους πράσινους είναι και αυτό του Καναδού Τρέι Λάιλς ο οποίος αποχωρεί από την Μαδρίτη και την Ρεάλ στο πλαίσιο της γενικής εκκαθάρισης που κάνει αυτό το καλοκαίρι ο ισπανικός σύλλογος. Ωστόσο το επιθετικό ταλέντο του Λάιλς δεν αφήνει αδιάφορο τον Ομπράντοβιτς που φέρεται να τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του...
Οι Σέρβοι συνάδελφοι αποκαλύπτουν ότι με την έλευση Ομπράντοβιτς δημιουργείται τεράστιο ερωτηματικό για το μέλλον του Κέντρικ Ναν «δεδομένου ότι ο Ομπράντοβιτς έχει διαφορετικό όραμα για τη συγκεκριμένη θέση».
Από κει και πέρα επικαλούμενοι ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ζοτς ήθελε να φέρει μαζί του στην Αθήνα τον Ζόραν Σάβιτς, ως τεχνικό διευθυντή (θέση που είχε στην Παρτίζαν), αλλά ο τελευταίος απάντησε αρνητικά (επικαλούμενος το συναισθηματικό δέσιμο του με τον ΠΑΟΚ στον οποίο αγωνίστηκε τη δεκαετία του '90).
Στο κάδρο όμως έχουν μπει άλλοι παλαίμαχοι με πράσινο παρελθόν όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης (σε ρόλο τεχνικού διευθυντή), ο Μάικ Μπατίστ και ο Βασίλης Ξανθόπουλος (ως βοηθοί προπονητές).
Στη Σερβία όμως έχουν την απάντηση και στο ερώτημα «πότε θα ανακοινωθεί η επιστροφή του Ομπράντοβιτς» καθώς όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Sportklub επικαλούμενη πήγη στην Αθήνα με πρόσβαση στη διοίκηση του Παναθηναϊκού:
«Η πηγή επιβεβαιώνει ότι ο μοναχογιός του Παύλου και ανιψιός του Θανάση Γιαννακόπουλου βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς μέχρι τη Δευτέρα, ημέρα των 52ων γενεθλίων του.
Η ιδέα είναι η επιστροφή του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του συλλόγου να αποτελέσει το προσωπικό του δώρο προς τους φιλάθλους, μετά από μια σεζόν που όλοι θέλουν να ξεχάσουν».
Προφανώς αν δικαιωθούν οι πληροφορίες των Σέρβων συναδέλφων, κάποια στιγμή την Δευτέρα θα δούμε τη φωτογραφία από το Σούνιο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάθονται μαζί στο περίφημο τραπεζάκι.
Στη Σερβία όμως έχουν την απάντηση και στο ερώτημα «πότε θα ανακοινωθεί η επιστροφή του Ομπράντοβιτς» καθώς όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Sportklub επικαλούμενη πήγη στην Αθήνα με πρόσβαση στη διοίκηση του Παναθηναϊκού:
«Η πηγή επιβεβαιώνει ότι ο μοναχογιός του Παύλου και ανιψιός του Θανάση Γιαννακόπουλου βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς μέχρι τη Δευτέρα, ημέρα των 52ων γενεθλίων του.
Η ιδέα είναι η επιστροφή του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του συλλόγου να αποτελέσει το προσωπικό του δώρο προς τους φιλάθλους, μετά από μια σεζόν που όλοι θέλουν να ξεχάσουν».
Προφανώς αν δικαιωθούν οι πληροφορίες των Σέρβων συναδέλφων, κάποια στιγμή την Δευτέρα θα δούμε τη φωτογραφία από το Σούνιο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάθονται μαζί στο περίφημο τραπεζάκι.
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