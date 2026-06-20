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Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το ΔΣ της Groupe Casino, επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους»
Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το ΔΣ της Groupe Casino, επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους»
Περιγράφεται συχνά ως μία από τις πιο αινιγματικές κληρονόμους της Ευρώπης - Η τελευταία αυτή απόφασή της ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο που περιβάλλει τόσο την προσωπική όσο και την επιχειρηματική της δραστηριότητα
Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε διακριτικά από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εταιρείας λιανεμπορίου Groupe Casino, ολοκληρώνοντας μια θητεία περίπου δύο ετών. Η είδηση, που δημοσιεύθηκε από τη γαλλική οικονομική στήλη «La Minute Riches», προκάλεσε έκπληξη σε επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους, καθώς η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση διατηρεί εδώ και χρόνια εξαιρετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ και σπάνια προχωρά σε δημόσιες επιχειρηματικές κινήσεις.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αποχώρησή της οφείλεται σε προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω εξηγήσεων έχει οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με τα πραγματικά αίτια της απόφασής της. Η Ωνάση είναι γνωστή για την προσεκτική προστασία της ιδιωτικής της ζωής και για τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις της, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις προσωπικές και επιχειρηματικές της επιλογές.
Η συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο της Groupe Casino είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ανακοινώθηκε. Η εταιρεία βρισκόταν τότε σε φάση σημαντικής οικονομικής αναδιάρθρωσης, με τον έλεγχό της να περνά σε νέα επενδυτική ομάδα υπό τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρζετίνσκι. Ο διορισμός της θεωρήθηκε αξιοσημείωτος, καθώς αποτέλεσε μία από τις πρώτες γνωστές επιχειρηματικές της δραστηριότητες εκτός του χώρου της ιππασίας και της εκτροφής αλόγων, με τα οποία ασχολείται επί σειρά ετών.
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σημαντικό ρόλο στην ένταξή της στην εταιρεία είχε ο πατέρας της, Τιερί Ρουσέλ, ο οποίος φέρεται να τη σύστησε στον Κρζετίνσκι. Δύο χρόνια αργότερα, η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς επίσημες διευκρινίσεις. Η αποχώρησή της αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το αν πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή απλώς για μια ακόμη έκφραση της επιθυμίας της να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αποχώρησή της οφείλεται σε προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω εξηγήσεων έχει οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με τα πραγματικά αίτια της απόφασής της. Η Ωνάση είναι γνωστή για την προσεκτική προστασία της ιδιωτικής της ζωής και για τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις της, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις προσωπικές και επιχειρηματικές της επιλογές.
Η συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο της Groupe Casino είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ανακοινώθηκε. Η εταιρεία βρισκόταν τότε σε φάση σημαντικής οικονομικής αναδιάρθρωσης, με τον έλεγχό της να περνά σε νέα επενδυτική ομάδα υπό τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρζετίνσκι. Ο διορισμός της θεωρήθηκε αξιοσημείωτος, καθώς αποτέλεσε μία από τις πρώτες γνωστές επιχειρηματικές της δραστηριότητες εκτός του χώρου της ιππασίας και της εκτροφής αλόγων, με τα οποία ασχολείται επί σειρά ετών.
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σημαντικό ρόλο στην ένταξή της στην εταιρεία είχε ο πατέρας της, Τιερί Ρουσέλ, ο οποίος φέρεται να τη σύστησε στον Κρζετίνσκι. Δύο χρόνια αργότερα, η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς επίσημες διευκρινίσεις. Η αποχώρησή της αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το αν πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή απλώς για μια ακόμη έκφραση της επιθυμίας της να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
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