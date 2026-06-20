Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το ΔΣ της Groupe Casino, επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους»

Περιγράφεται συχνά ως μία από τις πιο αινιγματικές κληρονόμους της Ευρώπης - Η τελευταία αυτή απόφασή της ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο που περιβάλλει τόσο την προσωπική όσο και την επιχειρηματική της δραστηριότητα