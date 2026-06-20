Γιώργος Περρής: Είχα υπογράψει όρο σε συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά μου
Γιώργος Περρής: Είχα υπογράψει όρο σε συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά μου
Για μένα το δημόσιο coming out μου ήταν μία καθαρά πολιτική πράξη, δήλωσε ο τραγουδιστής
Όρος που απαγόρευε στον Γιώργο Περρή να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική του ταυτότητα είχε συμπεριληφθεί σε συμβόλαιό του. Ο τραγουδιστής έκανε την παραπάνω αποκάλυψη, αναφερόμενος στον λόγο που αποφάσισε να μοιραστεί ότι είναι γκέι. Όπως είπε, κατέληξε σε αυτή την απόφαση, επειδή ήθελε να γίνει για άλλους ανθρώπους η φωνή που ο ίδιος θα χρειαζόταν, όταν ήταν έφηβος. Γι' αυτό και θεωρεί πως η κίνησή του ήταν μία πολιτική πράξη.
Ο Γιώργος Περρής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε για την επιλογή του να επικοινωνήσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. «Για μένα το δημόσιο coming out μου ήταν μία καθαρά πολιτική πράξη. Ίσως γιατί όταν εγώ ήμουν έφηβος, θα ήθελα να χα στον ορίζοντά μου κάποιον να μιλάει για αυτά. Ένιωσα bullying στο σχολείο, μπορεί όχι στην βαριά μορφή του, αλλά και μόνο το ότι, ας πούμε, δεν ένιωθα την ασφάλεια να μιλήσω για αυτό σε κανέναν, γιατί φοβόμουνα την κοροϊδία, τον χλευασμό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για κανένα παιδί», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Στη συνέχεια, τόνισε πως σε συμβόλαιο που είχε υπογράψει κάποτε υπήρχε όρος να μη δημοσιοποιήσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. «Όχι απλά ας μην το κοινοποιήσουμε, υπέγραψα όρο στο συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα γι’ αυτό ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Περρής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε για την επιλογή του να επικοινωνήσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. «Για μένα το δημόσιο coming out μου ήταν μία καθαρά πολιτική πράξη. Ίσως γιατί όταν εγώ ήμουν έφηβος, θα ήθελα να χα στον ορίζοντά μου κάποιον να μιλάει για αυτά. Ένιωσα bullying στο σχολείο, μπορεί όχι στην βαριά μορφή του, αλλά και μόνο το ότι, ας πούμε, δεν ένιωθα την ασφάλεια να μιλήσω για αυτό σε κανέναν, γιατί φοβόμουνα την κοροϊδία, τον χλευασμό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για κανένα παιδί», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Στη συνέχεια, τόνισε πως σε συμβόλαιο που είχε υπογράψει κάποτε υπήρχε όρος να μη δημοσιοποιήσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. «Όχι απλά ας μην το κοινοποιήσουμε, υπέγραψα όρο στο συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα γι’ αυτό ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
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