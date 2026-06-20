Συνεχίζεται το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας: Τα νέα ευρήματα και η κατάθεση της συζύγου του 43χρονου Σκοπιανού

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι αξιωματικοί της αστυνομίας εκτιμούν ότι το παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη συμπλήρωσή του





Οι αστυνομικοί συνεχίζουν μεθοδικά να «ξεκλειδώνουν» την υπόθεση, έχοντας πλέον στη διάθεσή τους σημαντικά ευρήματα που, σύμφωνα με πληροφορίες,



Η αιφνιδιαστική παρουσία της συζύγου του στα Χανιά Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε σήμερα η άφιξη της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Γαύδο. Η γυναίκα έφτασε στα Χανιά και για αρκετές ώρες βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κατέθετε στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα όσα έχει καταθέσει, ενώ εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις κινήσεις και τις επαφές του 43χρονου τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.



Μαραθώνια κατάθεση του 43χρονου Από νωρίς το απόγευμα ο Σκοπιανός υπήκοος βρίσκεται απέναντι στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από πολύωρες συζητήσεις και αντιπαραβολή στοιχείων να τον οδηγήσουν σε αποκαλύψεις.







Τα ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξαιρετικά λεπτομερή και υψηλού επιπέδου επιστημονική δουλειά.



Με τη βοήθεια ειδικών μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών ανίχνευσης, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη σκούπα που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, στο έπιπλο της τηλεόρασης, σε μικρά σημεία του πατώματος αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.



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Σενάριο ανθρωποκτονίας στο μικροσκόπιο Παρότι επισήμως η υπόθεση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετέχουν στις έρευνες εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και δεν αποκλείουν, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή ομολογία, να υπάρξει μεταβολή του κατηγορητηρίου.



Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και αξιολογούν όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τις καταθέσεις, τα ψηφιακά ίχνη και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, με τους έμπειρους αξιωματικούς να εκτιμούν ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, όταν ο 43χρονος Σκοπιανός υπήκοος θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα, η εικόνα της υπόθεσης ενδέχεται να έχει αλλάξει δραματικά.Οι αστυνομικοί συνεχίζουν μεθοδικά να «ξεκλειδώνουν» την υπόθεση, έχοντας πλέον στη διάθεσή τους σημαντικά ευρήματα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε σήμερα η άφιξη της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Γαύδο. Η γυναίκα έφτασε στα Χανιά και για αρκετές ώρες βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κατέθετε στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα όσα έχει καταθέσει, ενώ εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις κινήσεις και τις επαφές του 43χρονου τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.Από νωρίς το απόγευμα ο Σκοπιανός υπήκοος βρίσκεται απέναντι στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από πολύωρες συζητήσεις και αντιπαραβολή στοιχείων να τον οδηγήσουν σε αποκαλύψεις.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι η πίεση που ασκείται από τα επιστημονικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και δεν αποκλείουν ακόμη και σημαντικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξαιρετικά λεπτομερή και υψηλού επιπέδου επιστημονική δουλειά.Με τη βοήθεια ειδικών μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών ανίχνευσης, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη σκούπα που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, στο έπιπλο της τηλεόρασης, σε μικρά σημεία του πατώματος αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.Τα συγκεκριμένα ευρήματα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις έρευνες, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα βαρύ αποδεικτικό πλαίσιο, το οποίο εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τις διωκτικές αρχές.Παρότι επισήμως η υπόθεση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετέχουν στις έρευνες εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και δεν αποκλείουν, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή ομολογία, να υπάρξει μεταβολή του κατηγορητηρίου.Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και αξιολογούν όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τις καταθέσεις, τα ψηφιακά ίχνη και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι το παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη συμπλήρωσή του και ότι μέχρι την Τρίτη, όταν ο 43χρονος οδηγηθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενδέχεται να έχουν δοθεί απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.