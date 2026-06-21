Η Ρεάλ διέψευσε επίσημα πως έχει προσεγγίσει τον Ολίσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να ανακοίνωσε επίσημα πως η προεκλογική υπόσχεση του Φλορεντίνο Πέρεθ περί πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ είχε ως στόχο τον Χουλιάν Άλβαρες, όμως στην Ισπανία επιμένουν στην ουσία δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια πρόταση «φάντασμα».Το ενδιαφέρον λέγεται πως δεν ήταν ουσιώδες, μιας και ο πραγματικός Galactico που ονειρεύεται ο πρόεδρος της Ρεάλ είναι Μάικλ Ολίσε. Κι αφού στην Ιβηρική... βουίζει ο τόπος με σενάρια επαφών με την πλευρά του Γάλλου επιθετικού, η Ρεάλ έσπευσε να απαντήσει.Συγκεκριμένα οι Μερένγκες εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε επαφή με το περιβάλλον του 24χρονου και υπογράμμισαν την εξαιρετική σχέση που διατηρούν με τη Μπάγερν.«Σε απάντηση δημοσιευμάτων που εμφανίστηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το υποτιθέμενο ενδιαφέρον του συλλόγου μας για τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Ολίσε, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να δηλώσει ότι δεν έχει υπάρξει καμία άμεση ή έμμεση επαφή με τον εν λόγω παίκτη, τους εκπροσώπους του ή οποιοδήποτε μέλος του περιβάλλοντός του.Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί επίσης να υπογραμμίσει την εξαιρετική θεσμική σχέση που διατηρεί με την Μπάγερν Μονάχου, με την οποία μοιράζεται μια μακρά ιστορία αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και εκτίμησης, και εκφράζει τη λύπη της για τη διάδοση εικασιών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Οι δύο σύλλογοι διατηρούσαν πάντοτε μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, κάτι που αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στην κοινή πεποίθηση ότι οποιοδήποτε πιθανό ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστή που ανήκει στον άλλον σύλλογο πρέπει να συζητείται πρώτα μεταξύ των ίδιων των συλλόγων, σύμφωνα με τις αρχές της θεσμικής αφοσίωσης και νομιμοφροσύνης που ιστορικά διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Μπάγερν και της Ρεάλ Μαδρίτης» τονίζεται χαρακτηριστικά.