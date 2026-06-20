Μαρία Ιωαννίδου: Ο καρκίνος θέλει τσαγανό, πρέπει να του επιτεθείς
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Μαρία Ιωαννίδου Καρκίνος

Μαρία Ιωαννίδου: Ο καρκίνος θέλει τσαγανό, πρέπει να του επιτεθείς

Δεν πρέπει να τον αφήσεις να σε πάρει από κάτω, τόνισε η ηθοποιός για τη μάχη που είχε δώσει με τη νόσο

Μαρία Ιωαννίδου: Ο καρκίνος θέλει τσαγανό, πρέπει να του επιτεθείς
Τη δική της εμπειρία από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μετέφερε η Μαρία Ιωαννίδου, αναφερόμενη στη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή από τη νόσο στα 56 της χρόνια. Από τη μεριά της, η ηθοποιός αντιμετώπισε τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της με «τσαγανό». Όπως τόνισε, είναι πολύ σημαντικό να μην πτοείται το άτομο που νοσεί. Αντιθέτως, πρέπει να «επιτεθεί» στην ασθένεια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η Μαρία Ιωαννίδου εκμυστηρεύτηκε πως ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, που για εκείνη ήταν έναν εξαιρετικό πλάσμα, της προκάλεσε μεγάλο πόνο. «Με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα προσωπικά. Είχαμε συνεργαστεί τηλεοπτικά, κάναμε μαζί γυμναστική και ανταλλάσσαμε συχνά απόψεις. Ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Η απώλειά της με επηρέασε βαθιά», εξομολογήθηκε.

Περιγράφοντας το δικό της βίωμα, υποστήριξε πως η αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής απαιτεί τσαγανό. «Ο καρκίνος θέλει τσαγανό. Πρέπει να του επιτεθείς και να μην τον αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι έκανε η Γωγώ στη δική της μάχη. Πιστεύω ότι έκανε τα πάντα. Ήταν όμως το ριζικό της», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε στον σύντροφό της, ο οποίος είχε επίσης διαγνωστεί με καρκίνο, λέγοντας: «Τον ξεπέρασε τον καρκίνο. Του έδωσα πολλές συμβουλές να μη λυπάται τον εαυτό του και να επιτεθεί στην ασθένεια. Το έκανε και νίκησε».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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