Επικήρυξη από φιλοζωική οργάνωση για τον οδηγό που σκότωσε αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ - Παρά το γεγονός ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος δεν διακρίνεται με σαφήνεια, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την ταυτοποίηση του οδηγού





Στο βίντεο διακρίνεται ένα γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρίσκεται το μειώνει ταχύτητα και στη συνέχεια να σταματά μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα πάντα με το οπτικό υλικό, το όχημα κινείται ξανά και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.







Την ίδια ώρα, κάτοικοι και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον γνωρίζει στοιχεία για το όχημα ή τον οδηγό να επικοινωνήσει με τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρηματικής αμοιβής που προσφέρεται για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του αυξάνεται, μετά από συνεισφορές πολιτών και φιλόζωων. Μέχρι στιγμής, το ποσό φέρεται να πλησιάζει τις 4.000 ευρώ.



Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του υπεύθυνου για το περιστατικό.







Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της έρευνας. Παράλληλα, ζητά να πληροφορηθεί, στο πλαίσιο που επιτρέπει η νομοθεσία, εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, ποια στοιχεία έχουν συλλεχθεί και ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί.



ΠΡΟΣΟΧΉ: Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες



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Η ανακοίωνση από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία διερεύνησης της θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας



Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.



Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη Ηλείας , το οποίο καταγράφει τη θανάτωση ενός μικρόσωμου αδέσποτου σκύλου που ζούσε για χρόνια στην περιοχή από οδηγό αυτοκινήτου που τον παρέσυρε και τον σκότωσε.Στο βίντεο διακρίνεται ένα γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρίσκεται το ζώο , ναΗ υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ενημερωθεί και έχει ζητηθεί η διερεύνηση του περιστατικού, ενώ το βασικό εμπόδιο για την ταυτοποίηση του οχήματος είναι ότι η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός Γαστούνης και έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος που εμφανίζεται στο βίντεο.Την ίδια ώρα, κάτοικοι και φιλοζωικές οργανώσειςΣύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το ποσό τηςπου προσφέρεται για, μετά από συνεισφορές πολιτών και φιλόζωων. Μέχρι στιγμής, το ποσό φέρεται να πλησιάζει τιςΗ Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του υπεύθυνου για το περιστατικό.Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της έρευνας. Παράλληλα, ζητά να πληροφορηθεί, στο πλαίσιο που επιτρέπει η νομοθεσία, εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, ποια στοιχεία έχουν συλλεχθεί και ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί.Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία διερεύνησης της θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη ΗλείαςΗ Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.



Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.



Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.



Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της.