Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Καλές είναι οι ταμπέλες γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις
GALA
Αλέξανδρος Μπουρδούμης ηθοποιοί

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Καλές είναι οι ταμπέλες γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις

Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι και οι επιλογές που θα κάνεις, διευκρίνισε ο ηθοποιός

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Καλές είναι οι ταμπέλες γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις
Θετικά μπορούν να λειτουργήσουν οι «ταμπέλες» σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι βοηθά έναν καλλιτέχνη, που κάνει τα πρώτα του βήματα, δίνοντάς του μία κατεύθυνση. Αν και δεν διαφωνεί με αυτές, θεωρεί πως στη συνέχεια καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προσωπικές επιλογές και η πορεία που χαράζει ο καθένας.

«Η ταμπέλα του ζεν πρεμιέ, είναι από τις ταμπέλες που συνηθίζουν να βάζουν οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί, από τα πρώτα χρόνια κιόλας στη δραματική, λόγω του προσώπου που μπορεί να έχεις, του αναστήματός σου. Δεν διαφωνώ με τις ταμπέλες. Καλές είναι γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος και κάπου να οδηγηθεί. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι και οι επιλογές που θα κάνεις», είπε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι καινούργιο οι ηθοποιοί να εργάζονται και ως παρουσιαστές, καθώς αυτό συνέβαινε διαχρονικά. «Διαχρονικά οι ηθοποιοί δούλευαν και ως παρουσιαστές. Εγώ δεν έχω θέμα με ανθρώπους που έρχονται και στη δική μας δουλειά από άλλους χώρους για να δοκιμαστούν στο θέατρο», τόνισε.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης