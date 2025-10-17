Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»

Τζένιφερ Λόρενς στη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στην επερχόμενη ταινία «Die My Love», αποκαλύπτοντας ότι η σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ τους ζήτησε να επαναλάβουν έναν χορό — αυτή τη φορά, γυμνοί.

Με χιούμορ αναφέρθηκε ηΗ ηθοποιός περιέγραψε τη σκηνή στη συνέντευξή τηςΠαρασκευής 17 Οκτωβρίου, λέγοντας πως πριν από τα γυρίσματα, εκείνη και ο Πάτινσον «δεν γνωρίζονταν ιδιαίτερα», κάτι που άλλαξε γρήγορα όταν η Ράμσεϊ τους ζήτησε να παρακολουθήσουν μαθήματα χορού μαζί.«Η σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ μάς προκάλεσε στις πρόβες – ο Ρόμπερτ και εγώ έπρεπε να κάνουμε μαθήματα χορού. Και οι δύο ντρεπόμαστε εύκολα και δεν γνωριζόμασταν καλά, οπότε ήταν περιέργο», είπε γελώντας.«Την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων, μας ρώτησε αν θυμόμασταν όσα κάναμε και αν θα τα κάναμε γυμνοί» πρόσθεσε, προκαλώντας έκπληξη στους υπόλοιπους καλεσμένους, ανάμεσά τους ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Τέσα Τόμπσον. «Έπρεπε να είχα πει όχι; Φαίνεστε όλοι αρκετά σοκαρισμένοι», συνέχισε γελώντας η Λόρενς.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε πώς προέκυψε ο ρόλος της Γκρέις, που υποδύεται, στο ψυχολογικό δράμα, το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «Die My Love» της Αριάνα Χάρβιτς. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία μιας νέας μητέρας που παθαίνει επιλόχεια κατάθλιψη και οδηγείται στην ψύχωση.Ο Μάρτιν Σκορσέζε μας έφερε αυτό το πρότζεκτ, αφού διάβασε το βιβλίο, το οποίο είναι αξιολάτρευτο, μου είπε ότι θα έπρεπε να παίξω τον ρόλο», ανέφερε. «Όταν διάβασα το βιβλίο, δυσκολεύτηκα να το φανταστώ ως ταινία, αλλά δεν επρόκειτο να διορθώσω τον ΜάρτιΗ ταινία έκανε πρεμιέρα τον Μάιο στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών, όπου απέσπασε χειροκρότημα διάρκειας εννέα λεπτών από το κοινό. Το φιλμ, που διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου.